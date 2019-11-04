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صور.. آلاف يحتجون فى رومانيا على قطع الأشجار غير القانونى

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 04:00 ص
صور.. آلاف يحتجون فى رومانيا على قطع الأشجار غير القانونى مظاهرات رومانيا بسبب قطع الاشجار
بوخارست (رويترز)

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نظم آلاف مسيرات فى بوخارست عاصمة رومانيا ومدن أخرى، الأحد احتجاجا على قطع الأشجار غير القانونى الذى يمارس على نطاق واسع ويعتقد الناس أنه وراء مقتل اثنين من عمال الغابات خلال الشهرين الماضيين.

وذكرت محطات تلفزيونية محلية أن ما يقدر بأربعة آلاف شخص فى وسط بوخارست شاركوا فى مسيرة باتجاه وزارة المياه والغابات وهم يدقون الطبول ويرددون هتافات "غابتنا ليست سلعة لكم" و"لصوص".

ونظمت هذه الاحتجاجات جماعة السلام الأخضر برومانيا وجماعات أخرى معنية بالبيئة وطالبت بإجراء تحقيقات جنائية شاملة فى حوادث القتل والهجمات ضد عمال الغابات والتحديث الفورى لنظام تعقب قطع الأشجار وتشديد القوانين.

وقالت إحدى نقابات العمال إن ستة من عمال الغابات قتلوا على مدى السنوات الماضية بينما تعرض 650 آخرين للضرب وهجمات بالفؤوس والسكاكين والرصاص بعد ضبط قاطعى أشجار بصورة غير قانونية.

وخرجت مسيرات أصغر فى مدن أخرى رومانية يوم الأحد رفع خلالها المحتجون لافتات كتب عليها "تهديد الطقس" و"انقذوا الغابة".

ويوجد برومانيا بعض من آخر الغابات البكر فى أوروبا والحياة البرية المتنوعة وتقول دراسات لجماعات السلام الأخضر إن رومانيا تفقد ما يتراوح بين ثلاثة وتسعة هكتارات من الغابات كل ساعة بسبب عمليات قطع الأشجار بشكل غير قانوني.

الآلاف يشاركون فى الاحتجاج
الآلاف يشاركون فى الاحتجاج

 

جانب من الاحتجاج
جانب من الاحتجاج

 

فاعليات فى الاحتجاجات
فاعليات فى الاحتجاجات

 

 


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قطع الأشجار غير القانوني

بوخارست

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