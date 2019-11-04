س وج.. كل ما تريد معرفته عن مرض الجذام

كتبت نهير عبد النبى

يعتبر الجذام واحد من الامراض المزمنة التى يصاب بها البعض نتيجة عدوى بكتيرية ويؤثر بشكل كبير على أعصاب الأطراف والجلد وبطانة الأنف والجهاز التنفسى العلوى، وضمن سلسلة موضوعات س وج يقدم اليوم السابع كل ما تريد معرفته عن مرض الجذام وفقا لما ذكره موقع healthline وهى:

س: ما هى أعراض مرض الجذام؟



ج:

1:ضعف شديد فى العضلات والمفاصل.

2:خدر فى اليدين والذراعين والقدمين والساقين.

3:جفاف شديد فى الجلد.

4:تقرحات شديدة فى القدم.

5:تورم الوجه وتغيير لونه.

6: سقوط شعر الحاجبين والرموش.

س: كيف ينتقل مرض الجذام؟



ج:

1: قد ينتقل الجذام عندما يتنفس شخص سليم الرذاذ الذى يحتوى على البكتيريا.

2: القرب من شخص مصاب بالمرض وخصوصا فى حالة عطس او سعال الشخص المصاب بالمرض، فينتقل المرض للشخص المصاب بكل سهولة.

لا ينتقل المرض عن طريق مصافحة الشخص المريض أو الجلوس بجانبه ولا ينتقل المرض أيضا من الام لجنينها أثناء الحمل ولا عن طريق الاتصال الجنسى.

س:ما هو علاج الجذام؟



ج:حسب نوع الجذام وحالة المريض يصف الطبيب العلاج المناسب قد يكون عن طريق المضادات الحيوية مع الاهتمام بممارسة التمارين الرياضية التى تعزز صحة الاطراف والعضلات.