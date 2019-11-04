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سعر اليورو اليوم الاثنين 4-11-2019

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 11:53 ص
سعر اليورو اليوم الاثنين 4-11-2019 اليورو
كتبت ريهام الباشا

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ارتفع سعر اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصرى ، خلال تعاملات اليوم الاثنين 4-11-2019، حيث بلغ سعر اليورو فى تعاملات البنك الأهلى المصرى  17.94 جنيه للشراء، و 18.09 جنيه للبيع وذلك مقارنة بختام تعاملات الأمس.

 

فيما جاء سعر اليورو فى عدد آخر من البنوك، كالتالى:
 

اليورو

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى
 

17.93 جنيه للشراء.

18.08 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى
 

17.94 جنيه للشراء.

18.09جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى بنك مصر
 

17.95جنيه للشراء.

18.08 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى بنك البركة
 

17.86 جنيه للشراء.

18.15 جنيه للبيع.

اليورو

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib
 

17.93 جنيه للشراء.

18.06 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
 

17.97 جنيه للشراء.

18.10جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية
 

17.93 جنيه للشراء.

18.08 جنيه للبيع.


سعر اليورو اليوم

سعر اليورو

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