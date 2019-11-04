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سعر الدولار فى البنك الأهلى اليوم الاثنين 4-11-2019

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 12:49 م
سعر الدولار فى البنك الأهلى اليوم الاثنين 4-11-2019 دولار
كتبت ريهام الباشا

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سجل سعر الدولار اليوم الاثنين 4-11-2019 ، فى البنك الأهلى المصرى 16.09جنيه للشراء، و16.19 جنيه للبيع.

بينما سجل سعر اليورو 17.94 جنيه للشراء، و 18.09 جنيه للبيع.

أما عن الجنية الإسترلينى فسجل 20.77 جنيه للشراء، و 20.96 جنيه للبيع.

ويعد سعر العملة "تيرمومتر" أداء اقتصاديات الدول، وعندما تحدث تدفقات دولارية ورؤوس أموال بالعملة الصعبة، يعمل ذلك على دعم قوة العملة، وفى إطار تقدم وتحسن مؤشرات الاقتصاد المصرى بشكل ملحوظ على مدار الفترة الماضية، فإن سعر الجنيه أمام الدولار، انعكس خلال الـشهور الماضية بارتفاع العملة المحلية أمام نظيراتها الأمريكية، ومن المتوقع أن يستمر هذا الأداء خلال الفترة المقبلة، مع تقدم مؤشرات الاقتصاد وتحسن 5 موارد دولارية أساسية لمصر.

ويتحدد سعر الصرف فى البنوك المصرية وفقًا لآلية العرض والطلب، وكلما زاد المعروض الدولارى وتراجع الطلب عليه انخفض سعر الدولار.


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