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زى النهاردة عام 1922.. العثور على مقبرة توت عنخ آمون تعرف على التفاصيل !

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 12:45 ص
زى النهاردة عام 1922.. العثور على مقبرة توت عنخ آمون تعرف على التفاصيل ! مقبرة الملك توت عنخ آمون
كتب محمد تهامى زكى

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كان توت عنخ آمون أحد فراعنة الأسرة المصرية الثامنة عشرة فى تاريخ مصر القديم، وكان فرعون مصر من 1334 إلى 1325 ق.م. فى عصر الدولة الحديثة.

ويعتبر من أشهر الفراعنة لأسباب لا تتعلق بإنجازات حققها أو حروب انتصر فيها، وإنما لأسباب أخرى منها اكتشاف مقبرته وكنوزه بالكامل دون أى تلف وأيضا اللغز الذى أحاط بظروف وفاته، مما أدى لاعتبار الكثيرين وفاة فرعون بسن مبكرة جدًا أمرًا غير طبيعيا، خاصة مع وجود آثار لكسورفى عظمتى الفخذ والجمجمة، وزواج وزيره من أرملته بعد وفاته وتنصيب نفسه فرعونًا فضلا عن الاستعمال الكثيف لأسطورة لعنة الفراعنة المرتبطة بمقبرة توت عنخ أمون التى استخدمت فى الأفلام وألعاب الفيديو مما جعل منه أشهر الفراعنة بل ذهب البعض إلى اعتبار موته من أقدم الاغتيالات فى تاريخ الإنسانية.

وكان عمر توت عنخ آمون 9 سنوات عندما أصبح فرعونا وعاش فى فترة انتقالية بتاريخ مصر القديمة حيث أتى بعد إخناتون الذى حاول توحيد آلهة مصرالقديمة فى شكل الإله الواحد الأحد وتم فى عهده العودة إلى عبادة آلهة مصر القديمة المتعددة، وقد تم اكتشاف قبره «زى النهارده» فى ٤ نوفمبر 1922 فى وادى الملوك من قبل عالم الآثار البريطانى هوارد كارتر.

وأحدث هذا الاكتشاف ضجة إعلامية واسعة النطاق فى العالم وللدكتور زاهى حواس رواية نادرة عن ملابسات اكتشاف المقبرة يقول فيها، إن كارترعمل فى موقع المقبرة لعشرسنوات، واكتشف مع المقبرة ٥٣٩٨ قطعة أثرية موجودة فى المتحف المصرى حاليا، وكان إثر اكتشاف المقبرة قد ساد اعتقاد لعنة الفراعنة، حيث تعرض اللورد كارنافون، راعى كارتر، للدغة بعوضة وتوفى على إثرها، لكن ما لم يعلمه غالبية الناس أن الفضل الحقيقى أو السبب الحقيقى فى اكتشافها كان لغلام يبلغ آنذاك ١٢ سنة، وكانت مهمته نقل الماء للعاملين فى موقع العمل، واسمه حسين عبدالرسول، واكتشف فتحة المقبرة حين كان ينزل «زير» مياه من على ظهر الحمار، فدل كارتر عليها، و«حسين» هذا ينتمى لعائلة عبدالرسول الذين كشفوا خبيئة المومياوات وكان «كارتر ألبس «حسين» عقدا مما وجده فى المقبرة وصوره، ولم يعمل «حسين» طوال حياته وكان يكتفى بإطلاع السياح على صورته وهو يرتدى القلادة الفرعونية نظير أجرب.

بقى أن نقول أن إخناتون تزوج الملكة نفرتيتى وكانت زوجته الرئيسية بالإضافة إلى زوجة أخرى تدعى كيا والتى يرجح أنها والدة توت عنخ آمون، وقد أعلن المجلس الأعلى للآثار المصرية فى شهر أبريل 2010 أنه بناء على اختبارات الحمض النووى تبين أن توت عنخ آمون هو ابن الملك أخناتون.

 

 


مقبرة توت عنخ آمون

4 نوفمبر 1922

زى النهاردة

توت عنخ آمون

مصر القديمة

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