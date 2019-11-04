سوبر كورة
Ads
الإثنين، 04 نوفمبر 2019 08:59 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

رواد مواقع التواصل لخالد أبو النجا بعد إساءته للشعراوى: "أقعدى انتى يا نادية"

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 08:31 م
رواد مواقع التواصل لخالد أبو النجا بعد إساءته للشعراوى: "أقعدى انتى يا نادية" خالد أبو النجا
كتب هيثم سلامة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شن رواد مواقع التواصل الاجتماعى، هجومًا كبيرًا على خالد أبو النجا، عقب تطاوله على فضيلة الشيخ محمد متولى الشعراوى، حيث إنه عاود مرة أخرى التطاول على الشعراوى، ووصفه بأنه جاهل بالعلم والمعرفة، ردًا على تغريدة أحد معارضى آرائه الشاذة. 

كوميك خالد أبو النجا
كوميك خالد أبو النجا

بكلمات تدل على عدم احترام الرموز الدينية، والرأى والرأى الأخر، قال خالد أبو النجا: "الشعراوي مثال صارخ للجهل بالعلم.. بل تباهي بعدم قراءته لغير القرآن!.. الوهابية في أبشع تجلياتها".

خالد أبو النجا
خالد أبو النجا

وعلى الرغم من الهجوم الكبير على أبو النجا، لكنه عاود مرة أخر الرد على متابعيه، قائلاً: "بل جاهل بالعلم والمعرفة باعترافه بعدم قراءة غير القرآن الله يرحمه ويغفر له ولكن".

تغريدات خالد أبو النجا (1)
 

وعبر رواد موقع تويتر عن آرائهم وصدمتهم عما بدر من "أبو النجا"، وقال عبود: "قول لنفسك كفاية عك أحيانًا حرية الرأي جهل"، وقال هشام ياسين: "يا أستاذ أبو النجا يا راجل يا ليبرالى هى الليبرالية تعطيك الحق في السخرية والتهكم على شخصيات تختلف معها فكريًا ولها مؤيدون ومريدون، الشعراوي بشر يخطئ ويصيب ولكن فضائله كثيرة وتفسيره من أروع التفاسير".

تغريدات خالد أبو النجا (2)
 

 
وأضاف أبو حميد: "لو معملش حاجة في حياته يكفيه أنه قرأ القرآن وفسره"، وغرد آخر: " لو لديك ١٠/١ من علم الشيخ لما نطقت بهذا!".

تغريدات خالد أبو النجا (4)

تغريدات خالد أبو النجا (3)

 

 

 

 


خالد أبو النجا

الشيخ الشعراوى

الشيخ محمد متولى الشعراوي

الهجوم على الشعراوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

لماذا يكره الإخوان والشواذ الشيخ الشعراوى؟.. خالد أبو النجا يزعم: "مثال صارخ للجهل".. والإخوانى الهارب عصام تليمة يدعى عليه: "كان ضعيفا فى علم الحديث.. و"بيقول أحاديث ضعيفة".. فيديو

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 05:48 م

بعد فشل تحريضهم فى الكونجرس.. الإخوان وحلفاؤها ينتقلون إلى "فرنسا" لمواصلة المخطط المشبوه.. عمرو واكد وخالد أبو النجا ينفذان أوامر التنظيم فى التحريض.. وخبراء: تحركاتهما فاشلة ويتحركان وفق تعليمات مموليهما

الأربعاء، 17 أبريل 2019 04:00 ص

بعد فشل عمرو واكد وخالد أبو النجا.. موجة إخوانية جديدة ضد مصر أمام الكونجرس الأمريكى..اعترافات إخوانية بتقديم تبرعات لأعضاء المجلس الأمريكى لخدمة مصالحهم.. ويهاجمون "ترامب" لعدم تغيير سياساته تجاه الجماعة

الإثنين، 01 أبريل 2019 05:06 م

وشهد شاهد من أهلها.. حليفة الإخوان تفضح "خالد أبو النجا" وتتهمه بالعداء للإسلام.. آيات عرابى: "شاذ وعمرو واكد صايع والاثنان عملاء للغرب"..والجماعة خونة.. وإعلام التنظيم يمنع ظهور شخصيات تكشف الحقائق

الإثنين، 01 أبريل 2019 04:00 ص

توفيق عكاشة: خالد أبو النجا زعيم البوهيمية فى مصر وعمرو واكد أحد أعمدتها

الجمعة، 29 مارس 2019 09:46 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
دم وعنف.. جايسون موموا فى كواليس تصوير مسلسل See الجديد

دم وعنف.. جايسون موموا فى كواليس تصوير مسلسل See الجديد

محمد رمضان يحطم رقما قياسيا جديدا ويتربع على عرش الأعلى مشاهدة بالشرق الأوسط

محمد رمضان يحطم رقما قياسيا جديدا ويتربع على عرش الأعلى مشاهدة بالشرق الأوسط

فيلم Terminator الجديد ينهى مسيرة 35 عامًا من الإنجازات بخسارة 100 مليون دولار

فيلم Terminator الجديد ينهى مسيرة 35 عامًا من الإنجازات بخسارة 100 مليون دولار

السيسى يوجه بمراعاة الالتزام الكامل بالجداول الزمنية المقررة لمشروعات الإسكان

السيسى يوجه بمراعاة الالتزام الكامل بالجداول الزمنية المقررة لمشروعات الإسكان

فى يوم الحب المصرى.. "محمد" لزوجته: "انتى حلم عمرى ودعوة قلبى"

فى يوم الحب المصرى.. "محمد" لزوجته: "انتى حلم عمرى ودعوة قلبى"

فى يوم الحب المصرى.. "أحمد" لزوجته: "انتى رزق الله الذى لا يقدر بثمن"

فى يوم الحب المصرى.. "أحمد" لزوجته: "انتى رزق الله الذى لا يقدر بثمن"

فى يوم الحب المصرى.. "هانى" لزوجته: بحبك ومن غيرك الدنيا مالهاش طعم

فى يوم الحب المصرى.. "هانى" لزوجته: بحبك ومن غيرك الدنيا مالهاش طعم

مصر تقفز 90 مركزا فى الترتيب العالمى لمؤشر جودة الطرق خلال 5 سنوات..إنفوجراف

مصر تقفز 90 مركزا فى الترتيب العالمى لمؤشر جودة الطرق خلال 5 سنوات..إنفوجراف

بعد ما يقرب من شهر ونصف على إعلان الإفلاس.. "توماس كوك" تعود للحياة من الصين.. شركة صينية تستحوذ على العلامة التجارية بـ12 مليون يورو.. ولأول مرة يخرج الاسم العملاق من بريطانيا.. وخبير: الصينيون قادمون

بعد ما يقرب من شهر ونصف على إعلان الإفلاس.. "توماس كوك" تعود للحياة من الصين.. شركة صينية تستحوذ على العلامة التجارية بـ12 مليون يورو.. ولأول مرة يخرج الاسم العملاق من بريطانيا.. وخبير: الصينيون قادمون

دعوى مستعجلة لإسقاط الجنسية المصرية عن العناصر الإخوانية الهاربة بتركيا

دعوى مستعجلة لإسقاط الجنسية المصرية عن العناصر الإخوانية الهاربة بتركيا

ليجانيس الإسباني يعلن تعاقده مع خافيير اجيري رسميا

ليجانيس الإسباني يعلن تعاقده مع خافيير اجيري رسميا

فيديو جراف.. ماذا قدم "كهربا" قبل فتح باب عودته للزمالك؟

فيديو جراف.. ماذا قدم "كهربا" قبل فتح باب عودته للزمالك؟

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة