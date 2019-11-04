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رئيس وزراء فلسطين: الاحتلال يعمل بشكل ممنهج لتدمير حل الدولتين

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 12:44 م
رئيس وزراء فلسطين: الاحتلال يعمل بشكل ممنهج لتدمير حل الدولتين محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطينى
كتب محمود رضا الزاملى _ وكالات

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قال رئيس الوزراء الفلسطينى محمد اشتية، إننا نواجه هجمة استيطانية شرسة تتمثل بإعلان دولة الاحتلال عن البدء بتنفيذ مجموعة جديدة من الكيانات الاستيطانية فى الضفة المحتلة، بحسب "واس".

وأكد رئيس الوزراء خلال جلسة الحكومة، اليوم ، أن دولة الاحتلال تعمل بشكل ممنهج على تدمر حل الدولتين.

ورحب اشتية بالتقدم الحاصل على صعيد التحضير للانتخابات، مؤكداً أن هناك إرادة سياسية لإنجاز هذه الانتخابات، وقال: "نريد للإشعاع الديمقراطى أن يعود، وأن تتوج العملية الديمقراطية بحوار وطنى تحت قبة البرلمان".

 


رئيس وزراء فلسطين

أخبار فلسطين

الاحتلال الاسرائيلى

حل الدولتين

محمد اشتية

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