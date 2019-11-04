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رئيس مدينة الداخلة: البدء فى رصف الطرق الداخلية بالمركز بتكلفة 26 مليون

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 05:00 ص
رئيس مدينة الداخلة: البدء فى رصف الطرق الداخلية بالمركز بتكلفة 26 مليون اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد
الوادى الجديد – ماهر أبو نور

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أعلن رئيس الوحدة المحلية لمركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، كمال إبراهيم، عن الاستعداد للبدء فى تنفيذ مشروعات رصف الطرق الداخلية بالمركز ضمن خطة العام المالى الحالى بتكلفة بلغت حوالى 26 مليون جنيه، حيث تستلم لجنة مختصة خطة التنفيذ بالكامل تمهيدا للبدء فى العمل.

وقال إبراهيم في تصريح لـ "اليوم السابع"، أن الخطة تتضمن تنفيذ مشروعات رصف طرق داخلية جرى اعتمادها هذا العام بجانب استكمال باقى الطرق التى لم يتم الانتهاء منها، حيث يتم اعتماد الطريق الدائرى لمدينة موط والطرق الفرعية الجارى تنفيذها بمدينة موط والوصلات بين عدد من القرى التابعة للمركز .
 
وفى سياق متصل أعلن مركز تنمية مهارات المرأة التابع للوحدة المحلية لمركز الداخلة عن فتح باب التسجيل لتنفيذ دورات تدريبية متخصصة على الصناعات الحرفية والتى تضمنت صناعة الحلوى والتطريز والسجاد والتريكو والستائر والتفصيل والخياطة حيث يتم البدء فى التنفيذ فور استكمال الاعداد المطلوبة لتنفيذ تلك الدورات التدريبية .
 

الوادى الجديد

رصف الطرق بالداخله

الطريق الدائرى بمدينة موط

مركز تنميه مهارات المرأه بالداخله

خطة الدولة

الرصف

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