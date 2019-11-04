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رئيس مجلس السيادة السودانى يؤكد لوزيرة دفاع إفريقيا الوسطى ضرورة تعزيز الشراكة

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 07:47 م
رئيس مجلس السيادة السودانى يؤكد لوزيرة دفاع إفريقيا الوسطى ضرورة تعزيز الشراكة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان
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 أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ضرورة تعزيز الشراكة بين السودان وإفريقيا الوسطي، في كافة المجالات، وعلى المستويين السيادي والتنفيذي.
 
وشدد البرهان، لدى لقائه اليوم الاثنين مع وزيرة الدفاع بإفريقيا الوسطي ماري نويل كويارا، على حرص السودان على رعاية كل ما من شأنه تحقيق الاستقرار في إفريقيا الوسطى عبر تكامل الأدوار بين البلدين. 
 
وعبر رئيس مجلس السيادة عن تقدير السودان للثقة الكبيرة التي أولتها له إفريقيا الوسطى، للمساهمة في حل المشاكل الأمنية التي تواجهها.
 
وجدد البرهان موقف السودان الثابت في التعاون والتنسيق مع دول الجوار والاتحاد الإفريقي والمجتمع الدولي، لتشجيع أطراف الصراع بإفريقيا الوسطي على الالتفاف حول ما تم الاتفاق عليه في فبراير 2019 بالخرطوم.
 
من جانبه، وصف وزير الدفاع السوداني الفريق أول ركن جمال عمر، في تصريح صحفي، زيارة وزيرة الدفاع بإفريقيا الوسطي للسودان بالتاريخية باعتبارها جاءت بعد التحول السياسي الذي شهده السودان.
 

عبد الفتاح البرهان

السودان

إفريقيا الوسطي

ماري نويل كويارا

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