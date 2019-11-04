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رئيس شركة كيما: سيتم إنتاج الكهرباء ذاتيا بقدرة 27 ميجا

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 08:00 م
رئيس شركة كيما: سيتم إنتاج الكهرباء ذاتيا بقدرة 27 ميجا عيد الحوت رئيس شركة كيما
كتب عبد الحليم سالم

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كشف عبد الحوت، رئيس مجلس إدارة شركة كيما، التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، أن النتائج التى حققتها الشركة فى العام المالى 2018-2019، هى نتائج ايجابية ومقبولة.

 

وكشفت القوائم المالية لشركة الصناعات الكيماوية المصرية - كيما -المعتمدة من الجهاز المركزى للمحسابات، تراجع صافى ربح الشركة خلال العام المالى الماضى 2018-2019 بنسبة 67.68%.

 

وأوضحت الشركة، فى بيان الميزانية المرسل للبورصة، أنها سجلت صافى ربح بعد الضريبة بلغ 32.33 مليون جنيه، مقابل 100.05 مليون جنيه صافى ربح خلال العام المالى المقارن.

 

وتراجعت إيرادات الشركة خلال العام المالى الماضى، لتسجل نحو 341.08 مليون جنيه، مقابل 571.04 مليون جنيه خلال العام المالى المقارن.

 

 أشار عيد الحوت، أن سعر الكهرباء الذى تعاقدت عليه الشركة تضاعف 12 مرة ، وأن أن كل الأمونيا التى تم استخدامها فى التصنيع كانت أمونيا مشتراة، مما مثل عبئا على الشركة، لأنها ليست منتجة من المصنع الذى كان يتم تطويره.

 

وتم تطوير الشركة بإنشاء مشروع كيما 2 لإنتاج 1200 طن أمونيا يوميا و1570 طن سماد يوريا يوميا أيضا بتكلفة 11.7مليار جنيه.

 

وحول تأثير ارتفاع أسعار الكهرباء على تسويق إنتاج المصنع الجديد، كشف عيد الحوت، أن ذلك لن يؤثر لأن الشركة لديها الآن وحدة إنتاج كهرباء، سوف تنتج 27 ميجا، سوف يتم توزيع إنتاجها على المصنع الجديد والمصنع القديم، مما يقلل الضغط عن شبكة الكهرباء بجانب تقليل استهلاكات شركة كيما.


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