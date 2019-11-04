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رئيس حى غرب المنصورة يوجه بعزل الأسلاك المكشوفة وعمل بلاعات صرف لمياه الأمطار

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 05:33 م
رئيس حى غرب المنصورة يوجه بعزل الأسلاك المكشوفة وعمل بلاعات صرف لمياه الأمطار بالوعة
الدقهلية شريف الديب

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وجه أحمد عبد السميع رئيس حى غرب المنصورة، برفع درجة الاستعداد لمجابهة عدم الاستقرار بالطقس الفترة القادمة واتخاذ كل الإجراءات اللازمة.

وقام قطاع الكهرباء برئاسة حى غرب المنصورة اليوم بإشراف منى المتبولى نائب رئيس الحى، والمهندس فتحى المحلاوى رئيس جهاز الخدمات بحى غرب المنصورة، وعبد الرحمن الصروى مدير قطاع الكهرباء بحى غرب المنصورة، بعزل أعمدة الإنارة المتواجدة بامتداد شارع جيهان ومحيط جامعة المنصورة، لعزل الكهرباء الموجودة بها عن مياه الأمطار، كإجراء احترازى للوقاية من الصعق بالكهرباء وحفاظا على أرواح المواطنين.

وفى ذات السياق شدد رئيس الحى بالمرور اليومى والدورى المستمر، على أعمدة الإنارة والأسلاك المكشوفة والكابلات المكشوفة وعزلها وتغطيتها لمنع أى حوادث بسبب الأمطار مع الكهرباء.

كما قام أكرم السقا وكيل جهاز الخدمات بحى غرب المنصورة، بالإشراف على إنشاء عدد من البلاعات المخصصة لتصريف مياه الأمطار بالمناطق المنخفضة والأكثر تعرضا لتجمع مياه الأمطار بمحيط المنصورة بلازا بشارع الجمهورية، للحد من الآثار الناجمة عن سوء الأحوال الجوية.

 

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[جانب من الأعمال

الدقهلية

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مياة الدقهلية

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