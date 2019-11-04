رئيس جامعة الأزهر يشارك فى المؤتمر الدولى لمجمع الفقه الإسلامى بدبى

شارك الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر ، فى فعاليات المؤتمر الدولى لمجمع الفقه الإسلامى الدولى فى دورته الرابعة والعشرين الذى يعقد فى دبى فى الفترة من 4 - 6 نوفمبر الجارى.

وأوضح بيان المركز الإعلامى بجامعة الأزهر أن المؤتمر الدولى لمجمع الفقه الإسلامى فى دورته الـ 24، يناقش أهم القضايا على الساحة، ومنها: العقود الذكية وكيفية تفعيلها، والتضخم النقدى وتغيير قيمة العملة، وعقود الفيديك وأثرها على العقود الحديثة فى الدول العربية.

كذلك يتناول المؤتمر قضية التسامح فى الإسلام وضرورته المجتمعية والدولية وآثاره، فى إطار إطلاق دولة الإمارات المتحدة على هذا العام عام التسامح.