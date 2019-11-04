رئيس الوزراء يتابع اليوم الموقف التنفيذى لمبادرة حياة كريمة

كتبت هند مختار

يرأس الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، اليوم الأثنين اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذى لمبادرة حياة كريمة

وكان رئيس الوزراء قد أكد أن الحكومة تولى أهمية كبرى لمتابعة تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" التى تستهدف النهوض بمستوى معيشة المواطن المصرى وتنمية الخدمات المقدمة بالقرى الأكثر احتياجاً المستهدفة، قائلا: "هذا المشروع سيكون الأهم على أجندة الحكومة خلال الفترة المقبلة".

وإنه سيتم تخصيص 500 مليون جنيه من الجهاز التنفيذى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لمواطنى هذه القرى، كقروض صغيرة ومتناهية الصغر، يستفيد بها أهالى هذه القرى.