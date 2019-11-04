دلهى تحظر سير السيارات وفقا لأرقامها لمواجهة "أسوأ أزمة تلوث" منذ 3 سنوات

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن العاصمة الهندية دلهي حظرت على العديد من السيارات الخاصة من السير على الطرق يوم الاثنين في محاولة للحد من التلوث حيث تواجه الهند أزمة صحية عامة بسبب الضباب الدخاني السام.

سيحدد نظام "الأرقام الفردية والزوجية" المركبات الخاصة التي تحمل لوحات أرقام فردية على القيادة في تواريخ فردية بينما يُسمح باللوحات ذات الأرقام الزوجية السير فى التواريخ ذات الأرقام الزوجية. بدأ الأمر بعد أيام من بدء السلطات في العاصمة الهندية إجراءات مراقبة الطوارئ وأمرت بإغلاق المدارس حيث بلغت مستويات التلوث أعلى مستوى في ثلاث سنوات.

وكان مؤشر جودة الهواء التابع لمجلس مراقبة التلوث المركزي في دلهي "شديدًا" عند 436 ، أي حوالي تسعة أضعاف الحد الأقصى الموصى به.

وأشار ضباط شرطة المرور ، الذين كانوا يرتدون أقنعة واقية ، إلى توقف السيارات لعدم اتباعها للقاعدة المؤقتة. ناشد رئيس وزراء دلهي ، آرفيند كيجريوال ، السكان أن يتبعوا القانون وأن يدعمهم سائقو سيارات الأجرة والعربات الآلية.

وقالت السلطات إن ما يقرب من 1.2 مليون سيارة مسجلة في دلهي ستكون على الطرق كل يوم خلال فترة القيود التي تستمر أسبوعين.وأوضحت الصحيفة أن الناس استجابوا بشكل متفاوت ، حيث لم يرتدي الكثيرون في الهواء الطلق أقنعة واقية.