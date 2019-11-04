سوبر كورة
Ads
الإثنين، 04 نوفمبر 2019 02:06 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

دلهى تحظر سير السيارات وفقا لأرقامها لمواجهة "أسوأ أزمة تلوث" منذ 3 سنوات

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 01:11 م
دلهى تحظر سير السيارات وفقا لأرقامها لمواجهة "أسوأ أزمة تلوث" منذ 3 سنوات تلوث الهواء
كتبت رباب فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن العاصمة الهندية دلهي حظرت على العديد من السيارات الخاصة من السير على الطرق يوم الاثنين في محاولة للحد من التلوث حيث تواجه الهند أزمة صحية عامة بسبب الضباب الدخاني السام.

 سيحدد نظام "الأرقام الفردية والزوجية" المركبات الخاصة التي تحمل لوحات أرقام فردية على القيادة في تواريخ فردية بينما يُسمح باللوحات ذات الأرقام الزوجية السير فى التواريخ ذات الأرقام الزوجية. بدأ الأمر بعد أيام من بدء السلطات في العاصمة الهندية إجراءات مراقبة الطوارئ وأمرت بإغلاق المدارس حيث بلغت مستويات التلوث أعلى مستوى في ثلاث سنوات.

 وكان مؤشر جودة الهواء التابع لمجلس مراقبة التلوث المركزي في دلهي "شديدًا" عند 436 ، أي حوالي تسعة أضعاف الحد الأقصى الموصى به.

وأشار ضباط شرطة المرور ، الذين كانوا يرتدون أقنعة واقية ، إلى توقف السيارات لعدم اتباعها للقاعدة المؤقتة. ناشد رئيس وزراء دلهي ، آرفيند كيجريوال ، السكان أن يتبعوا القانون وأن يدعمهم سائقو سيارات الأجرة والعربات الآلية.

 وقالت السلطات إن ما يقرب من 1.2 مليون سيارة مسجلة في دلهي ستكون على الطرق كل يوم خلال فترة القيود التي تستمر أسبوعين.وأوضحت الصحيفة أن الناس استجابوا بشكل متفاوت ، حيث لم يرتدي الكثيرون في الهواء الطلق أقنعة واقية.

 

 

 


الهند

التلوث فى الهند

تلوث الهواء

دلهى

تغير المناخ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 4-11-2019

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 4-11-2019

سوبر كورة.. الأهلي "ثابت" والزمالك "هابط" فى التصنيف العالمى

سوبر كورة.. الأهلي "ثابت" والزمالك "هابط" فى التصنيف العالمى

فى عيد الحب المصرى.. "مصطفى" لزوجته: دمتِ لى نعمة

فى عيد الحب المصرى.. "مصطفى" لزوجته: دمتِ لى نعمة

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج لـ4.4 مليار دولار خلال شهرين

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج لـ4.4 مليار دولار خلال شهرين

ريما وعادتها اللئيمة.. إخوانى هارب يشكك فى الشعراوى:كان بيقول أحاديث ضعيفة

ريما وعادتها اللئيمة.. إخوانى هارب يشكك فى الشعراوى:كان بيقول أحاديث ضعيفة

توماس كوك تعود للحياة من شنغهاى.. شركة صينية تستحوذ على العلامة التجارية

توماس كوك تعود للحياة من شنغهاى.. شركة صينية تستحوذ على العلامة التجارية

إطلاق مشروع ميكنة الإجراءات الضريبية.. وتكليف رئاسى بضغط الجدول الزمنى

إطلاق مشروع ميكنة الإجراءات الضريبية.. وتكليف رئاسى بضغط الجدول الزمنى

محمد صلاح ينافس على جائزة أجمل هدف فى 2019

محمد صلاح ينافس على جائزة أجمل هدف فى 2019

القوات المسلحة تعلن تدمير فتحتى نفق وتفجير 376 عبوة ناسفة بسيناء

القوات المسلحة تعلن تدمير فتحتى نفق وتفجير 376 عبوة ناسفة بسيناء

القوات المسلحة تعلن القضاء على 83 تكفيريا فى عمليات بشمال سيناء

القوات المسلحة تعلن القضاء على 83 تكفيريا فى عمليات بشمال سيناء

صور.. مطار شرم الشيخ يستعد لاحتفالية افتتاح مبنى الركاب رقم 2

صور.. مطار شرم الشيخ يستعد لاحتفالية افتتاح مبنى الركاب رقم 2

اللجنة العامة للبرلمان توافق على إعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر

اللجنة العامة للبرلمان توافق على إعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة