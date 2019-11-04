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دراسة: بعض أنواع سرطان الجلد تبدأ من بصيلات الشعر

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 08:00 م
دراسة: بعض أنواع سرطان الجلد تبدأ من بصيلات الشعر سرطان الجلد - صورة أرشيفية
كتب بيتر إبراهيم

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كشفت دراسة جديدة أن بعض أنواع سرطان الجلد الأكثر فتكًا قد تبدأ في الخلايا الجذعية التي تضفي لونًا على الشعر وتنشأ في بصيلات الشعر وليس في طبقات الجلد.

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى "HealthDayNews"، بصيلات الشعر هي أعضاء معقدة توجد داخل طبقات الجلد.\

 

ويقول مؤلفو الدراسة إن هناك خلايا جينية صبغية غير ناضجة تطور تغيرات جينية مسببة للسرطان - وفي خطوة ثانية تسبب إشارات نمو الشعر غير طبيعية.

وجادلت النماذج السابقة من المرض بأن أشعة الشمس (مثل الأشعة فوق البنفسجية) كانت أحد عوامل الخطر الرئيسية للورم الميلانيني.

 

ووجدت الدراسة الجديدة التي نُشرت على الإنترنت في 4 نوفمبر / تشرين الثاني في مجلة Nature Communications ، أنه على عكس نظيراتها الطبيعية ، فإن الخلايا الجذعية الصبغية السرطانية الحديثة تهاجر إلى أعلى وتخرج من المسام لتأسيس سرطان الجلد في الجلد السطحي القريب قبل أن تنتشر بشكل أعمق.

وقال مؤلف الدراسة "مايومي إيتو سوزوكي" أستاذ في قسم رونالد بيرلمان للأمراض الجلدية في كلية الطب بجامعة نيويورك ومركز بيرلماتر للسرطان: "من خلال التأكيد على أن الخلايا الصبغية المسببة للأورام في بصيلات الشعر تشكل مصدرًا جيدًا للورم الميلانيني، لدينا فهم أفضل لبيولوجيا هذا السرطان وأفكار جديدة حول كيفية مواجهته".

 


سرطان الجلد

اسباب سرطان الجلد

بصيلات الشعر

مرض السرطان

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