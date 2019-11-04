خطوة بخطوة.. تعرف على تكاليف خدمات مكاتب الشهر العقارى

كتب إبراهيم قاسم - أحمد عبد الهادى

يتردد يوميا الآلاف من المواطنين على مكاتب الشهر العقارى والتوثيق المتواجدة بجميع أنحاء الجمهورية، من أجل تخليص مصالحهم التى اعتادت عليها وذلك فى مقابل مادى محدود حددته وزارة العدل وفقا لقرارتها.

وجاء بقرار وزارة العدل، بأنه لا يجوز أن تتجاوز الرسوم التى يتم تحصيلها على أعمال شهر المحررات وصحف الدعاوى وكافة الأعمال اللازمة لإتمامه – بما فى ذلك تكلفة الأعمال المساحية – طبقا للأحكام المقررة قانونا مبلغ ألفى جنيه عن شهر كل تصرف أو موضوع أو عن وحدة عقارية فى محرر أو قيد فى كل صحيفة وحدة عقارية فى السجل العينى .

وفيما يلي ما حدده الشهر العقارى من فئات رسوم التوثيق والشهر :

- 10 جنيهات عن الورقة الأولى من المحررات المطلوب توثيقها "الشهادات"، و5 جنيهات عن كل ورقة تالية.

-15 جنيها عن كل إشهاد من شهادات الحالة المدنية وكل توكيل من التوكيلات المتعلقة بها ، والواردة بالجدول حرف (ج) المرفق بالقانون رقم 70 لسنة 1964.

- 10 عن التصديق على كل إمضاء أو ختم ، فيما عدا التصديق على التوكيل الخاص بالمعاش فيكون الرسم 5 جنيهات.

-5 جنيهات عن كل صفحة تصور من المحررات والأوراق الأخرى التى يجوز الحصول على صورة منها، وعن كل ورقة من الصور الخطية والشهادات والملخصات المطلوب استخراجها من السجلات والمحررات ومرفقاتها.

- 15 جنيها عن كل صورة أو ملخص أو شهادة فى أمور الزوجية وما يتعلق بها ، ونفقات الأقارب مهما كان عدد أوراقها.

- 15 جنيها عن كل تأشير بهوامش السجلات والمحررات.

- 5 جنيهات للبحث فى السجلات والفهارس لاستخراج صورة أو شهادة أو ملخص للإطلاع ، "الكشف النظرى" وذلك عن كل إسم فى كل سنة ، ويتعدد هذا الرسم بتعدد النواحى أو الأقسام فى المدة التى يشملها الكشف إن كان لكل ناحية فهرس مستقل ، ويبدأ حساب السنة من اليوم الموضح فى الطلب ، مع احتساب كسور السنة سنة كاملة

- 10 جنيهات للإطلاع "الكشف النظرى" عن كل مادة يراد الإطلاع عليها فى مكاتب الشهر ومأمورياتها ، ومكاتب التوثيق وفروعها.

- 30 جنيها عن انتقال الموثق خارج مكاتب التوثيق وفروعه، لتوثيق المحررات الرسمية أو للتصديق على التوقيعات فى المحررات العرفية ، وذلك خلاف مصروفات الانتقال، ويتعدد هذا الرسم بتعدد المحررات ، ولو إتحد أصحاب الشأن، وإذا تعددت الموضوعات فى محرر واحد وكان لكل منها أثار قانونية مستقلة ، استحق رسم الانتقال كاملا عن أحدها ونصفه عن كل من الباقى

- 15 جنيها عن كل تأشيرة لإثبات التاريخ

- 15 جنيها عن كل ورقة من الأصل المطلوبة ترجمته .

وحددت مصلحة الشهر العقارى رسوم خاصة بتكلفة الأعمال المساحية، حيث تمثلت الرسوم بالنسبة للعقارات المبنية والأراضى الفضاء وما فى حكمها:

- 500جنيه حتى مسطح 100 متر مربع.

-1000جنيه حتى مسطح 200 متر مربع

- 1500 جنيه حتى مسطح 300 متر مربع .

والرسوم بالنسبة للأراضى الزراعية والأراضى الصحراوية والأراضى البور خارج كردون المدن وما فى حكمها:

-500 جنيه حتى خمسة أفدنة.

-1000 جنيه حتى عشرة أفدنة

- 1000جنيه فيما جاوز عشرة أفدنة .

ويتعدد الرسم بتعدد التصرفات أو الموضوعات أو الوحدات العقارية أو القيود فى صحيفة وحدة عقارية.