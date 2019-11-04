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حملة مكبرة لإزالة التعديات بسوق المنهل بمدينة نصر

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 10:04 م
حملة مكبرة لإزالة التعديات بسوق المنهل بمدينة نصر حملة مكبرة لإزالة التعديات بسوق المنهل بمدينة نصر
كتب سيد الخلفاوى

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شنت الأجهزة التنفيذية لـ محافظة القاهرة حملة مكبرة بالتنسيق مع وزارة الداخلية لإزالة التعديات على سوق المنهل بالمنطقة التاسعة بـ مدينة نصر وذلك فى إطار خطة إزالة الأسواق الغير قانونية فى عموم دائرة مدينة نصر. 

وعاينت الحملة قطع الأراضى بالمنطقة التاسعة المستخدمة فى تخزين الروبابيكيا ومواد البناء وتسببت فى عدة حرائق متعددة تمهيداً لإزالتها. 
 
أشرف علي الحملة إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية و اللواء مجدي الوصيف رئيس شرق مدينة نصر وعدد من قيادات المحافظة. 
 
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القاهرة

سوق المنهل

مدينة نصر

اخبار القاهرة

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