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حريق يلحق أضرارا بموقع آخر للتراث العالمى فى اليابان

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 01:45 م
حريق يلحق أضرارا بموقع آخر للتراث العالمى فى اليابان حريق
رويترز

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قال مسؤول بإدارة الإطفاء إن حريقا ألحق أضرارا بمبنى واحد على الأقل في أحد مواقع التراث العالمى فى اليابان اليوم الاثنين، بعد أيام قليلة من حريق دمر قسما كبيرا من موقع يابانى آخر للتراث العالمى، فى جزيرة أوكيناوا الجنوبية.

وقال مسؤول فى إدارة الإطفاء إن حريق الاثنين اندلع فى موقع يضم منازل جاسشو-زوكورى التقليدية فى مقاطعة جيفو بوسط اليابان. وبُنيت هذه المنازل منذ مئات السنين بأسقف من القش.

وأضاف المسؤول أنه تم إطفاء الحريق والأضرار محدودة للغاية. ولم يعرف سبب الحريق ورفض المسؤول تحديد عدد المبانى التى لحقت بها أضرار.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي على الإنترنت رجال الإطفاء يخمدون النار فى أحد منازل جاسشو-زوكورى.

وفى الأسبوع الماضى، دمر حريق قسما كبيرا من قلعة شورى، المدرجة على قائمة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) للتراث العالمى فى جزيرة أوكيناوا بجنوب اليابان.

 

 


اليابان

مواقع التراث العالمى

حريق

إدارة الإطفاء

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