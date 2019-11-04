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حجز عدم دستورية المادتين 42 و219 من قانون المرافعات لجلسة 7 ديسمبر للحكم

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 01:19 م
حجز عدم دستورية المادتين 42 و219 من قانون المرافعات لجلسة 7 ديسمبر للحكم المحكمة الدستورية العليا - أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم

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قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، حجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 42 والفقرة الأولى من المادة 219 من قانون المرافعات المدنية والتجارية لجلسة 7 ديسمبر المقبل للنطق بالحكم.

وتنص المادة 42 من قانون المرافعات على أن "تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم ابتدائيًا فى الدعاوى المدنية والتجارية التى لا تجاوز قيمتها عشرة آلاف جنيه ويكون حكمها انتهائيا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز ألفى جنيه. وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة الابتدائية من اختصاص شامل فى الإفلاس والصلح والواقى وغير ذلك مما ينص على القانون".

 

وتنص المادة 219 من قانون المرافعات على أنه "للخصوم فى غير الأحوال المستثناة بنص فى القانون أن يستأنفوا أحكام محاكم الدرجة الأولى الصادرة فى اختصاصها الابتدائى، ويجوز الاتفاق ولو قبل الدعوى، على أن يكون حكم محكمة الدرجة الأولى انتهائيًا".


المحكمة الدستورية العليا

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المادة 42 من قانون المرافعات

المادة 219 من قانون المرافعات المدنية والتجارية

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