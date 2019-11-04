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حبس 7 متهمين ضبط بحوزتهم أسلحة نارية وذخيرة ضبطت فى الجيزة

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 12:43 م
حبس 7 متهمين ضبط بحوزتهم أسلحة نارية وذخيرة ضبطت فى الجيزة سلاح-أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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أمرت النيابة العامة الجيزة بحبس7 أشخاص لاتهامهم بحيازة

أسلحة نارية

 وذخيرة غير مرخصة، فى الجيزة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.
 
 
أسفرت الحملة التى أشرف عليها اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، عن ضبط بندقيتين خرطوش وبامب أكشن، و3 فرد خرطوش محلى الصنع، وطبنجتين، و9 طلقات.
 
 
بمواجهة المتهمين المضبوطين، اعترفوا بحيازتهم للأسلحة لاستخدامها فى الدفاع، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.
 
 

الجيزة

سلاح نارى

ذخيرة

حملة أمنيه

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