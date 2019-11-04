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جامعة القاهرة تعلن الكشوف المبدئية لمرشحى انتخابات الطلاب وتبدأ تلقى الطعون

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 09:28 ص
جامعة القاهرة تعلن الكشوف المبدئية لمرشحى انتخابات الطلاب وتبدأ تلقى الطعون جامعة القاهرة
كتب ــ محمد صبحى

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أعلنت جامعة القاهرة، أمس الأحد، الموافق 3 نوفمبر، الكشوف المبدئية للطلاب المرشحين للانتخابات الطلابية للعام الجامعى 2020/2019 بالكليات، وبلغ عدد الطلاب الذين تقدموا بسحب استمارات التقدم 1438 طالبا وطالبة بكليات الجامعة المختلفة.
 
وأوضح الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، فى بيان له ، أنه وفقًا للخريطة المقررة، سيتم تلقي الطعون وفحصها اليوم الاثنين 4 نوفمبر، على أن تعلن الكشوف النهائية للمرشحين يوم الثلاثاء 5 نوفمبر، لتبدأ بعدها الدعاية الانتخابية يوم الأربعاء 6 نوفمبر.
 
وأكد الدكتور الخشت، استعداد الجامعة لاستقبال الطلاب في الأماكن المخصصة للاقتراع، أثناء العملية الانتخابية بما يحافظ على الشفافية وحرية الرأي والتعبير، ويساهم في إنجاح هذه التجربة السنوية الثرية، والتي تضع الطالب على طريق الديمقراطية والمشاركة الفعالة في المجتمع.
 
وشدد رئيس الجامعة، على عدم استخدام الدعاية السياسية أو الدينية، مؤكدًا أن الدعاية تكون شخصية للطالب فيما أنجزه من أنشطة أو خدمات للطلاب مع الالتزام بالقواعد المنصوص عليها، وتقاليد الحرم الجامعي، مع عدم تعارض ذلك مع سير العملية التعليمية.
 
ومن المقرر أن تبدأ الجولة الأولى من انتخابات الطلاب وفرز الأصوات وإعلان النتائج يوم الخميس 7 نوفمبر، والإعادة يوم الاثنين 11 نوفمبر بالكليات، وتجرى بعدها انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم الثلاثاء 12 نوفمبر، وفى اليوم التالى تُجرى انتخابات رئيس الاتحاد ومساعده على مستوى الكليات، وتُختتم انتخابات الطلاب بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس الإتحاد على مستوى الجامعة يوم الخميس 14 نوفمبر.
 
 

 


جامعة القاهره

اخبار عاجله

انتخابات اتحاد الطلاب

محمد عثمان الخشت

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