جامعة القاهرة تحصل على 100% في السمعة الأكاديمية و 99.2 فى شبكة البحوث الدولية

نظم تصنيف QS الإنجليزي بالتعاون مع جامعة الإمارات احتفالية كبرى لتكريم أفضل 50 جامعة عربية، حيث تم تكريم جامعة القاهرة لحصولها على المرتبة الأولى على مستوى الجامعات المصرية، ضمن أكثر من 1000 جامعة عربية شملهم تصنيف QS الإنجليزي لعام 2020.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ، فى بيان منذ قليل، إن الجامعة حصلت على 100% في السمعة الأكاديمية، كما حصلت على 99.9% فى سمعة الموظفين، وفى شبكة البحوث الدولية حصلت على 99.2%، كما ارتفع تصنيف الجامعة في أغلب المجالات العلمية فى تصنيف QS.

وأضاف الدكتور الخشت، أن تصنيف الجامعة ارتفع فى أغلب المجالات العلمية، مؤكدًا أن الجامعة تتعاون مع الجامعات المصرية والعربية والعالمية حتى أصبحت ضمن أفضل 301 - 400 جامعة عالمية فى تصنيف شنغهاى.

وكانت جامعة القاهرة قد استطاعت خلال العامين الماضيين، أن تتصدر الجامعات المصرية والتقدم على جامعات عالمية كبرى في 9 تصنيفات، لتدخل لأول مرة في تاريخها ضمن أفضل 301 إلى 400 جامعة عالمية في تصنيف "شنغهاى" 2019، وتتقدم في تصنيف كيو إس (QS) البريطاني للتخصصات عام 2019 بنسبة تقدم أكثر من 110%، ومؤخرًا أظهرت نتائج تصنيف US-News الأمريكي، تقدم ترتيب جامعة القاهرة 14 مركزًا لتحتل المرتبة 448 عالميًا فى التصنيف. وتعد من أفضل 300 حامعة في التوظيف والبحث العلمى فى العديد من التصنيفات.

وكان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة قد أناب الدكتور ايمن الخطيب مساعد رئيس الجامعة، و الدكتور سيد كاسب مدير وحدة التصنيف لتمثيل الجامعة في التكريم، نظرًا لانشغاله بأعمال الجامعة.