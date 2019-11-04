"جائزة نوبل اقتصاد الفقر" سمينار علمى فى كلية السياسة بجامعة القاهرة اليوم

كتب محمد صبحى

تنظم كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، اليوم الأثنين سمينار علمى تحت عنوان " جائزة نوبل اقتصاد الفقر أم فقر الاقتصاد" ، ويأتى ذلك فى إطار الموسم الثقافى للسمينار العلمى ، وتقام تحت رعايه الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسة.

ومن المقرر أن يشارك فى حضور السمينار الدكتور جودة عبد الخالق أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية و وزير التموين الأسبق، والدكتور محمود محى الدين استاذ الاقتصاد والنائب الأول لرئيس البنك الدولى.

وعلى جانب أخر، من المقرر أن تنظم كلية الاقتصاد والعلوم السياسية وجمعية الخريجين احتفالية يوم الخريجين السنوى دفعة 2019 والاحتفال باليوبيل للفضى لدفعة 1994 والاحتفال باليوبيل الذهبى لدفعة 1969.