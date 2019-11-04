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توماس كوك تعود للحياة من شنغهاى.. شركة صينية تستحوذ على العلامة التجارية

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 12:24 م
توماس كوك تعود للحياة من شنغهاى.. شركة صينية تستحوذ على العلامة التجارية توماس كوك
كتبت آمال رسلان

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أعلنت شركة فوسون الصينية عن شرائها حقوق العلامة التجارية توماس كوك Thomas Cook مقابل 12 مليون يورو، وهى الشركة التى كانت بالفعل مشاركًا لتوماس كوك، والآن تشتري شركة فوسون الصينية حقوق تسمية شركة السياحة البريطانية.
 
 
وستستخدم البراند في عروضها السياحية في المستقبل من  شنغهاى بالصين، والمجموعة الصينية Fosun إلى جانب استحواذها على العلامة التجارية توماس كوك، استحوذت أيضًا على سلاسل الفنادق Casa Cook و Cook's Club، وقال تشيان جيان نونج رئيس شركة فوسون للسياحة: "يتيح الاستحواذ على علامة توماس كوك للمجموعة توسيع أعمالها السياحية".
 
 
وكانت شركة توماس كوك البريطانية قد أعلنت إفلاسها فى سبتمبر الماضى، وهى تمتلك عددا من الشركات السياحية وشركات الطيران فى مختلف العالم.

توماس كوك

فوسون

السياحة

إفلاس توماس كوك

اليوم السابع بلس

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