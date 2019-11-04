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توزيع 145 ألف بطاقة تموينية منذ بداية العام بالقليوبية

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 02:00 ص
توزيع 145 ألف بطاقة تموينية منذ بداية العام بالقليوبية بطاقات تموينية - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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أكد السيد الصباحى، وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة القليوبية، أن المديرية حررت عددا كبيرا من المحاضر للمخابز والأسواق خلال شهر أكتوبر الماضى من العام الجارى، حيث تم تحرير 1636 محضرا للمخابز والمطاحن بالمحافظة، وتنوعت ما بين نقص وزن وعدم مطابقة للمواصفات ونظافة وبدون ترخيص وبيع بأزيد من السعر والتوقف عن النشاط دون إبلاغ الجهات.

وأضاف "الصباحى" فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، أنه تم تحرير أيضا 283 محضرا تموينيا بالأسواق تضمن عدم الإعلان عن الأسعار وبيع بأزيد من السعر، وعدم وجود بيانات للمنتجات، كما تم تحرير 8 محاضر مواد بترولية، و15 محضرا لمستودعات البوتجاز على مستوى المحافظة خلال هذه المدة.

وتابع الصباحى، أنه تم توزيع 145 ألف بطاقة تموينية على المواطنين منذ بداية العام وحتى الآن، تنوعت ما بين إصدار جديد وتجديد للبطاقات وتعديل، مشيرا إلى أن الحملات مستمرة يوميا لضبط الأسعار بالأسواق والحفاظ على المواطن من أن يقع فريسة لجشع التجار، إلى جانب التأكد من البيانات وسلامة المنتجات المقدمة له حفاظا على صحته.

 


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