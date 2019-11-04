توزيع 145 ألف بطاقة تموينية منذ بداية العام بالقليوبية

وأضاف "الصباحى" فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، أنه تم تحرير أيضا 283 محضرا تموينيا بالأسواق تضمن عدم الإعلان عن الأسعار وبيع بأزيد من السعر، وعدم وجود بيانات للمنتجات، كما تم تحرير 8 محاضر مواد بترولية، و15 محضرا لمستودعات البوتجاز على مستوى المحافظة خلال هذه المدة.

وتابع الصباحى، أنه تم توزيع 145 ألف بطاقة تموينية على المواطنين منذ بداية العام وحتى الآن، تنوعت ما بين إصدار جديد وتجديد للبطاقات وتعديل، مشيرا إلى أن الحملات مستمرة يوميا لضبط الأسعار بالأسواق والحفاظ على المواطن من أن يقع فريسة لجشع التجار، إلى جانب التأكد من البيانات وسلامة المنتجات المقدمة له حفاظا على صحته.