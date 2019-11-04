تنفيذ 3 قرارات إزالة لأبنية مخالفة غرب الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

شن حى غرب الإسكندرية حملة مكبرة للتصدى للبناء المخالف، لمحاربة ظاهرة البناء المخالف وتوجيهات الدكتور عبدالعزيز قنصوه محافظ الإسكندرية، بتكثيف حملات الإزالة للتصدى لمافيا البناء المخالف لاستعادة المظهر الحضارى والانضباط للشارع السكندرى والحفاظ على المرافق العامة للدولة.

وأشار بيان صادر اليوم من حى غرب إلى أن الحى شن حملة بقيادة سكرتيرة عام الحى ويرافقها مديرة إدارة المشروعات بالحى والعضو القانونى ومفتشى إدارتى المتابعة الميدانية بتنفيذ عدد"3" قرارات إزالة، وهى قرار رقم 336 لسنة 2018 بشارع مراد بالورديان وهو عبارة عن كافتريا، قرار رقم 285 لسنة 2018 بشارع الرشيد رضا وهو عبارة عن إزالة كشك حديد، وقرار رقم 225 لسنة 2018 بشارع المجاور لمسجد، وهو عبارة عن إزالة حوائط شقة بدون سقف وتم تنفيذ الإزالة بعمال ومعدات الحى.

وأكد الحى على استمرار الحملات مستمرة بنطاق الحى للقضاء على ظاهرة البناء المخالف.

من جهة أخرى تمت متابعة أعمال الخطة الاستثمارية للعام المالى 2019/2018 للرصف، حيث قام رئيس قسم المرافق ومدير إدارة الطرق بالحى بمتابعة أعمال مديرية الطرق والنقل باستكمال وضع طبقة ربط بالأسفلت بشارع المؤدى لمساكن الصدرية من شارع 218 وخلف بلوك 19 بمسافة حوالى 300 م طولى و6 م عرض، وذلك استكمالا لخطة الرصف وذلك من خلال مديرية الطرق والنقل.