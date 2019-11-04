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"تموين بورسعيد" يضبط طن ونصف دقيق مدعم قبل بيعه فى السوق السوداء

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 10:46 م
"تموين بورسعيد" يضبط طن ونصف دقيق مدعم قبل بيعه فى السوق السوداء جانب من المضبوطات
بورسعيد - محمد فرج

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فى إطار الحملات المكثفة التى تشنها مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد برئاسة ناصر ثابت لإحكام الرقابة على الأسواق والمنافذ الجمركية لمنع دخول السلع والمنتجات منتهية الصلاحية حفاظا على الصحة العامة للمواطنين ، أسفرت الحملة عن ضبط طن ونصف دقيق مدعم لانتاج الخبز داخل سيارة ربع نقل بمحيط قرية الكاب طريق بورسعيد / الإسماعيلية تمهيدا لترويجها على المخابز الغير المرخصة أولإستخدامه كعلف للماشية بالمخالفة  للمرسوم بقانون 95 لسنة 45 والمعدل بالقانون 109 لسنة 1980 .

وعلى الفور تم تحرير المحضر اللازم وإتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على المضبوطات وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق .

وقال محمد النجدى مدير الرقابة التموينية بمديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد لـ"اليوم السابع"، أن الحملة التى قادتها الرقابة تحت إشراف مجدى الخضر وكيل المديرية وبالتنسيق مع المقدم حسام رمضان رئيس مباحث شرطة التموين  وبمشاركة كل من خالد فهمى وإبراهيم الدهرى ومحمد السعدنى وأشرف داود .

 

 

 


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