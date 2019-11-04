"تموين بورسعيد" يضبط طن ونصف دقيق مدعم قبل بيعه فى السوق السوداء

وعلى الفور تم تحرير المحضر اللازم وإتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على المضبوطات وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق .

وقال محمد النجدى مدير الرقابة التموينية بمديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد لـ"اليوم السابع"، أن الحملة التى قادتها الرقابة تحت إشراف مجدى الخضر وكيل المديرية وبالتنسيق مع المقدم حسام رمضان رئيس مباحث شرطة التموين وبمشاركة كل من خالد فهمى وإبراهيم الدهرى ومحمد السعدنى وأشرف داود .