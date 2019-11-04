تفاصيل جديدة فى تحقيقات أمن الدولة بتفجير معهد الأورام.. غدا بـ"اليوم السابع"

تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع، الصادر غدا الثلاثاء، العديد من القضايا والملفات المهمة، من بينها، تحقيقات «أمن الدولة» بـ«تفجير معهد الأورام» تكشف: 26 جماعة إرهابية خرجت من رحم اعتصام رابعة لها علاقة مباشرة بداعش.. الضربات الأمنية المتتالية جففت مصادر تمويل الجماعة والتنظيم يلجأ إلى تركيا لإيواء الإرهابيين.





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ـ تحقيقات «أمن الدولة» بـ«تفجير معهد الأورام» تكشف: 26 جماعة إرهابية خرجت من رحم اعتصام رابعة لها علاقة مباشرة بداعش.. الضربات الأمنية المتتالية جففت مصادر تمويل الجماعة والتنظيم يلجأ إلى تركيا لإيواء الإرهابيين



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