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تفاصيل جديدة فى تحقيقات أمن الدولة بتفجير معهد الأورام.. غدا بـ"اليوم السابع"

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 07:20 م
تفاصيل جديدة فى تحقيقات أمن الدولة بتفجير معهد الأورام.. غدا بـ"اليوم السابع" اليوم السابع

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تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع، الصادر غدا الثلاثاء، العديد من القضايا والملفات المهمة، من بينها، تحقيقات «أمن الدولة» بـ«تفجير معهد الأورام» تكشف: 26 جماعة إرهابية خرجت من رحم اعتصام رابعة لها علاقة مباشرة بداعش.. الضربات الأمنية المتتالية جففت مصادر تمويل الجماعة والتنظيم يلجأ إلى تركيا لإيواء الإرهابيين.


 

واقرأ أيضا فى اليوم السابع غدا..
 

ـ تحقيقات «أمن الدولة» بـ«تفجير معهد الأورام» تكشف: 26  جماعة إرهابية خرجت من رحم اعتصام رابعة لها علاقة مباشرة بداعش.. الضربات الأمنية المتتالية جففت مصادر تمويل الجماعة والتنظيم يلجأ إلى تركيا لإيواء الإرهابيين
 

ـ حوار جاد مع معارضى المشروع القومى.. أسئلة مشروعة وإجابات منطقية عن العاصمة الإدارية.. الضرورة.. التوقيت.. التمويل.. الفائدة.. مصير الموظفين ضمن رؤية 2030.. من خارج الموازنة.. تستوعب 7 ملايين.. وتنهى زحام القاهرة


 

ـ السيسى يتابع مستجدات التطوير الشامل للتعليم الأساسى.. الرئيس يجتمع برئيس الوزراء ووزير التعليم ويوجه بصياغة ثقافة جديدة ومتطورة تعتمد على نهج المعرفة.. و«شوقى» يستعرض تطوير المناهج الدراسية بالاشتراك مع الجهات العالمية المتخصصة
 

ـ «الكسب غير المشروع» يعمم طلب إقرارات الذمة المالية لعام 2020 على 150 جهة حكومية.. تحريك جنحة مباشرة ضد الموظفين الممتنعين عن تقديم الإقرارات فى المواعيد المحددة


 

ـ رسائل هاتفية لتسهيل عودة المستبعدين من «بطاقات التموين».. الوزارة تخطر المواطنين بالأوراق المطلوبة.. وإعادة الإدراج عقب فحص البيانات
 

ـ وزير الطيران: قطاع الطيران المدنى بذل جهدا كبيرا فى عودة السياحة البريطانية.. المسؤولون الإنجليز انبهروا بالتطور الأمنى فى مطار شرم الشيخ.. ولقاء مرتقب مع الجانب الروسى لمناقشة عودة الطيران

 

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السيسي

معهد الأورام

وزير الطيران

التعليم

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