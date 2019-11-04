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تعليم الشرقية يكشف تفاصيل سقوط تلميذ من علو وإصابته بكسر مضاعف

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 10:23 م
تعليم الشرقية يكشف تفاصيل سقوط تلميذ من علو وإصابته بكسر مضاعف مدير التعليم يتابع حالة الطالب
الشرقية - إيمان مهنى

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كشف رمضان عبد الحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية ، تفاصيل إصابة تلميذ بالصف الخامس من قرية الربعية مركز كفر صقر بكسر مضاعف بالفخذ.

وأوضح أن الحادث لم يقع داخل المدرسة، حيث إنها مدرسة فصل واحد بدون سور، والمصاب محمد على أنيس 12 سنة بالصف الخامس الابتدائى، أثناء توجهه للمدرسة، توقف للعب مع أقرانه، واعتلى سور منزل قديم ليسقط من عليه، وتسبب فى إصابته.

وأشار إلى أنه قام بزيارة الطفل داخل المستشفى بعد علمه بالواقعة، والمستشفى وفرت كافة المستلزمات الطبية التى يحتاجها، لافتا إلى أنه تقرر إجازة 15 يوما للمصاب.

كان كلف الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الدكتور يسرى أحمد الألفى مدير مستشفى كفر صقر بمرافقة رمضان عبد الحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية أثناء زيارته للمستشفى اليوم للاطمئنان على الطالب محمد على أنيس على سرايا البالغ من العمر 12 سنة بمدرسة الفصل الواحد بقرية عزبة العمدة مركز كفر صقر، بعد دخوله المستشفى لسقوط من علو داخل المدرسة ادى إلى كسر مغلق بعظمة الفخذ الأيمن، وأطمئن وكيل وزارة التربية والتعليم على الطالب.

كما وجه وكيل وزارة الصحة بالشرقية بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية لـ "أنيس" بقسم الجراحة وإجراء جميع الفحوصات الطبية اللازمة له، وكلف مدير المستشفى بإجراء العملية الجراحية للطالب على الفور وتوفير الشرائح والمسامير للجراحة وتقديم العلاج اللازم لحين خروجه بحالة جيدة.


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