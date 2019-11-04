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تعرف على جدول أعمال وزيرة السياحة في لندن لجذب السياح الإنجليز ×7 معلومات

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 07:00 ص
تعرف على جدول أعمال وزيرة السياحة في لندن لجذب السياح الإنجليز ×7 معلومات الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة
كتبت آمال رسلان

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تفتتح الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة اليوم الاثنين، الجناح المصري في بورصة لندن السياحية WTM، حيث تشارك مصر بوفد رفيع المستوى من القطاعين العام والخاص برئاسة وزيرة السياحة وتستمر لمدة ثلاثة أيام.

ويتضمن جدول أعمال وزيرة السياحة في لندن عدد من اللقاءات على مدار ثلاثة أيام تشمل:

1 – الافتتاح الرسمي للجناح المصري في حضور ممثلي اتحاد الغرف السياحية ومحافظي المدن السياحية.

2 – جولة لوزيرة السياحة داخل الجناح المصري للقاء الشركات والفنادق العارضة.

3 – تعقد الدكتورة رانيا المشاط خلال فعاليات هذه البورصة عدة لقاءات مع منظمي الرحلات داخل بريطانيا، لدراسة ترتيبات عودة السياحة الإنجليزية بعد قرار رفع حظر الطيران عن شرم الشيخ.

4 – لقاءات مع مسئولين في الحكومة البريطانية وأعضاء برلمان لبحث قرار رفع حظر الطيران عن شرم الشيخ والمساهمة بشكل فعال في تنشيط الحركة السياحية.

5 – سلسلة لقاءات مع مختصين في السياحة بالسوق الأوروبي للتعرف على مطالب منظمي الرحلات التسويقية والترويجية ومقترحاتهم لدعم التعاون المشترك.

6 – سلسلة من اللقاءات الإعلامية مع شبكات وقنوات عالمية لاستعراض التطور الذي تشهده صناعة السياحة في مصر.

7 - و ستقوم الدكتورة رانيا المشاط خلال مشاركتها في البورصة، بزيارة المعرض المؤقت للملك توت عنخ آمون الذي افتتحه الدكتور خالد العنانى وزير الآثار يوم الجمعة الماضية بقاعة ساتشي بلندن.


وزيرة السياحة

رانيا المشاط

بورصة لندن السياحة الإنجليزية

اخبار الاقتصاد

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