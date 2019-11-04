سوبر كورة
Ads
الإثنين، 04 نوفمبر 2019 04:26 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية صحة وطب

تعرف على أفضل لقاح لعلاج الحصبة الألمانية

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 03:00 م
تعرف على أفضل لقاح لعلاج الحصبة الألمانية لقاح الـ MMR
كتبت هند عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الحصبة الألمانية مرض فيروسى معدى ولكن يسببه فيروس مختلف عن الحصبة، فمعظم الأشخاص الذين يصابون بالحصبة الألمانية عادة ما يعانون من مرض خفيف، مع أعراض يمكن أن تشمل حمى منخفضة الدرجة ، والتهاب الحلق ، وطفح جلدي يبدأ على الوجه وينتشر إلى بقية الجسم.

قد يعاني بعض الأشخاص أيضًا من صداع وعين وردية وانزعاج عام قبل ظهور الطفح الجلدي، يمكن أن تتسبب الحصبة الألمانية في حدوث إجهاض أو عيوب خلقية خطيرة عند الجنين إذا كانت المرأة مصابة أثناء الحمل.

يمكن الوقاية من الحصبة الألمانية بلقاح MMR هذا يحمي من ثلاثة أمراض الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية،  يوصي مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC للأطفال بتناول جرعتين من لقاح MMR ، بدءاً من الجرعة الأولى من عمر 12 إلى 15 شهرًا ، والجرعة الثانية من عمر 4 إلى 6 سنوات.

يجب منح الأطفال أيضًا بلقاح MMRV ، الذي يحمي من الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية والجديرى المائى ، هذا اللقاح مرخص للاستخدام فقط في الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 شهرًا و 12 عامًا.

تشخيص الحمى الالمانية

يتم تشخيص الحصبة عن طريق فحص الدم، التشخيص السريري على أساس ظهور الطفح الجلدي لا يمكن الاعتماد عليه.

فترة حضانة الفيروس

 الوقت بين الإصابة بالأعراض والنمو هو 16 إلى 18 يومًا بمجموعة من 14 إلى 23 يومًا.

 

فترة العدوى
 

الوقت الذي يمكن أن يصيب فيه الشخص المصاب الآخرين، قبل 7 أيام و 4 أيام على الأقل من ظهور الطفح الجلدي.

 


التطعيم

تطعيم الحصبه

الحصبه

الحصبه الالمانيه

امراض معديه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مصر تقفز 90 مركزا فى الترتيب العالمى لمؤشر جودة الطرق خلال 5 سنوات..إنفوجراف

مصر تقفز 90 مركزا فى الترتيب العالمى لمؤشر جودة الطرق خلال 5 سنوات..إنفوجراف

بعد ما يقرب من شهر ونصف على إعلان الإفلاس.. "توماس كوك" تعود للحياة من الصين.. شركة صينية تستحوذ على العلامة التجارية بـ12 مليون يورو.. ولأول مرة يخرج الاسم العملاق من بريطانيا.. وخبير: الصينيون قادمون

بعد ما يقرب من شهر ونصف على إعلان الإفلاس.. "توماس كوك" تعود للحياة من الصين.. شركة صينية تستحوذ على العلامة التجارية بـ12 مليون يورو.. ولأول مرة يخرج الاسم العملاق من بريطانيا.. وخبير: الصينيون قادمون

دعوى مستعجلة لإسقاط الجنسية المصرية عن العناصر الإخوانية الهاربة بتركيا

دعوى مستعجلة لإسقاط الجنسية المصرية عن العناصر الإخوانية الهاربة بتركيا

ليجانيس الإسباني يعلن تعاقده مع خافيير اجيري رسميا

ليجانيس الإسباني يعلن تعاقده مع خافيير اجيري رسميا

فيديو جراف.. ماذا قدم "كهربا" قبل فتح باب عودته للزمالك؟

فيديو جراف.. ماذا قدم "كهربا" قبل فتح باب عودته للزمالك؟

قصة الأسد المختفى بالبرلمان.. ومسئول للنواب: 3 ساعات وهنجيبه.. فيديو

قصة الأسد المختفى بالبرلمان.. ومسئول للنواب: 3 ساعات وهنجيبه.. فيديو

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 4-11-2019

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 4-11-2019

سوبر كورة.. الأهلي "ثابت" والزمالك "هابط" فى التصنيف العالمى

سوبر كورة.. الأهلي "ثابت" والزمالك "هابط" فى التصنيف العالمى

فى عيد الحب المصرى.. "مصطفى" لزوجته: دمتِ لى نعمة

فى عيد الحب المصرى.. "مصطفى" لزوجته: دمتِ لى نعمة

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج لـ4.4 مليار دولار خلال شهرين

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج لـ4.4 مليار دولار خلال شهرين

ريما وعادتها اللئيمة.. إخوانى هارب يشكك فى الشعراوى:كان بيقول أحاديث ضعيفة

ريما وعادتها اللئيمة.. إخوانى هارب يشكك فى الشعراوى:كان بيقول أحاديث ضعيفة

توماس كوك تعود للحياة من شنغهاى.. شركة صينية تستحوذ على العلامة التجارية

توماس كوك تعود للحياة من شنغهاى.. شركة صينية تستحوذ على العلامة التجارية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة