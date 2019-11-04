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تجديد حبس 9 من طاقم اللنش "سوزانه" المحترق بمرسى علم 15 يوما على ذمة التحقيقات

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 01:58 م
تجديد حبس 9 من طاقم اللنش "سوزانه" المحترق بمرسى علم 15 يوما على ذمة التحقيقات اللنش المحترق
البحر الأحمر - عماد عرفة

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جدد قاضى المعارضات، بمحكمة القصير الجزئية، اليوم الاثنين، حبس 9 من طاقم اللنش "سوزانه" الذى تعرض لحريق بشواطئ مرسى علم يوم الجمعة الماضي، وادى الخريق لمصرع سائحة ونجاة 18 اخرين كانَوا على متنه.

وكانت حققت نيابة جنوب البحر الأحمر الجزئية مع طاقم 13 شخص من طاقم اللنش المحترق، بينهم 3 غواصين، ومدير ادارة الشركة المالكة للنش، وامرت بأخلاد سبيل ال 3 غواصين والمدير الادارى للشركة، بحضور محمد هارون المحامى دفاع المتهمين

تفاصيل الواقعة بدأت عندما ورد اخطار للاحهزة الأمنية فى الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة الماضي، يفيد نشوب حريق بلنش سياحى يدعى سوزانة، خلال قيامة برحلة بحرية بالقرب من الكيلو 45 شمال مرسى علم

وتبين أن الحريق أسفر عن مصرع سائحة أمريكية، وانقاذ 18 اخرين من جنسيات مختلفة، حيث قامت المجنى عليها بالعودة للنش بعد انقاذها لاحضار بعض متعلقاتها الا ان النيران تسببت فى سقوط سقف اللنش عليها مما ادى لوفاتها

 

 

 


البحرالاحمر

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