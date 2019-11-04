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تجديد حبس متهم بالاستيلاء على أموال المواطنين بزعم توظيفها

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 05:54 م
تجديد حبس متهم بالاستيلاء على أموال المواطنين بزعم توظيفها قطع غيار سيارات - أرشيفية
كتبت أمنية الموجى

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جدد قاضى المعارضات، حبس متهم 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات التى تُجرى معه بمعرفة النيابة العامة، لقيامه بالاستيلاء على قرابة مليون جنيه من بعض المواطنين بزعم توظيف الأموال لهم فى مجال تجارة

قطع غيار

، واكسسوارات السيارات.
 
وقالت التحريات الأمنية، أن المتهم تلقى مبالغ مالية من عدد من المواطنين بزعم توظيفها واستثمارها مقابل أرباح مُتفق عليها إلا أنها لم تلتزم بذلك، وأن حجم المبالغ المالية التى تلقاها منهم بلغت نحو مليون جنيه مصري.
 
وأضافت التحريات بأنه استولى على الأموال بزعم توظيفها فى مجال الاستثمار والتجارة فى قطع غيار وإكسسوارات السيارات، مقابل أرباح مُتفق عليها فيما بينهم والتزامه مع بعضهم فى سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة إلا أنه امتنع عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين والاستيلاء على تلك الأموال بالمُخالفة للقانون.

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