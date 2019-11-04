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بدء زراعة 3 أصناف قمح بمشروع غرب المنيا.. واستمرار زراعة البنجر

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 12:32 م
بدء زراعة 3 أصناف قمح بمشروع غرب المنيا.. واستمرار زراعة البنجر بنجر السكر
كتب عز النوبى

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قال الدكتور أيمن عبد العال، رئيس قطاع الإنتاج فى وزارة الزراعة، ومدير مشروع غرب غرب المنيا، إنه تم البدء فى زراعة محصول القمح بأرض المشروع، مضيفا أن الأصناف المنزرعة من أجود أصناف تقاوى القمح  وهم " مصر2، وشندويل 1، وجيزة 171 " مشيرا إلى أن هذه الأصناف تعطى إنتاجية عالية، وتتحمل نسبة الملوحة والجفاف وتقاوم الظروف المناخية.

 وأضاف مدير مشروع المنيا، فى تصريحات  لـ "اليوم السابع "، أنه يتم حاليا  مواصلة زراعة  محصول بنجر السكر  بمشروع المنيا ، وذلك  للوصول الى المستهدف زراعته، موضحا أن التوسع فى زراعات البنجر بعد نجاح تسويق المحصول الموسم الماضى ، ونستهدف التوسع فى المساحات المنزرعة  من المحصول هذا الموسم الجديد .

 وأكد تقرير  لوزارة الزراعة، إن نجاح المزرعة الاسترشادية البحثية بمشروع غرب المنيا في مساحة 20 ألف فدان ، غيرت نظرة المستثمرين وشجعتهم على الاستثمار ،موضحا أن أصناف القمح التي يتم زراعتها  حاليا  فى مشروع غرب غرب المنيا كلها مصرية ومن إنتاج علمائنا فى مركز البحوث الزراعية حيث استطاعوا استنباط أصناف جديدة عالية الجودة وتتحمل نسبة الملوحة والجفاف وتقاوم الظروف المناخية.

 

 

زراعة القمح

مشروع غرب المنيا

زراعة البنجر

الظروف المناخية

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