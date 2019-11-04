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بحضور شيف حاصل على "ميشلان" ..سفير إندونيسيا يفتتح أسبوع الطبخ بالقاهرة

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 01:05 م
بحضور شيف حاصل على "ميشلان" ..سفير إندونيسيا يفتتح أسبوع الطبخ بالقاهرة السفير الاندونيسى يفتتح أسبوع الطبخ
كتبت رباب فتحى

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افتتح حلمى فوزى، السفير الاندونيسى بالقاهرة أسبوع الطبخ الإندونيسى بأحد فنادق القاهرة بحضور الطباخ الشهير  أجوس هيرماوان الحاصل على نجمة "ميشلان" العالمية. وستنظم السفارة عدد من الفاعليات المتعلقة بالمطبخ الإندونيسى طوال الأسبوع الجارى.

السفير الاندونيسى بالقاهرة
السفير الاندونيسى بالقاهرة

وقال السفير حلمى فوزى إنه بالإضافة إلى الوجهات السياحية الرائعة فى إندونيسيا، التى تتمتع بوجود أكثر من  17000 جزيرة و 300 فئة عرقية ، يتسم المطبخ الإندونيسى كذلك بالعديد من الوصفات الغذائية التقليدية واللذيذة  التى تنتقل من جيل إلى جيل.

وقال "خذ على سبيل المثال رندانج أو كاري لحم البقر مع مرق جوز الهند المتبل من سومطرة الغربية. هذا النوع من الطعام يحظى بشعبية كبيرة في العالم. رشّحت سي إن إن ، إحدى وسائل الإعلام العالمية البارزة ، رندانج لأكثر الأطعمة اللذيذة في العالم عام 2017."

السفير الاندونيسى
السفير الاندونيسى

وأضاف قائلا "نظرًا لأن إندونيسيا غنية بالتوابل والأعشاب ، فإنها تجعل الطعام لذيذًا وغنيًا بمكوناته. بالإضافة إلى ذلك ، هناك أيضًا تأثيرات عربية وهندية وصينية في الطعام التقليدي الإندونيسي. هذه كلها تمتزج تماما في النكهات الاندونيسية."

الطباخ الاندونيسى الشهير
الطباخ الاندونيسى الشهير


 

وقال إنه ابتداءً من هذا المساء ، ستقدم السفارة الإندونيسية بالتعاون مع أحد فنادق القاهرة مهرجان أسبوع الطهي الإندونيسي، وسيستمر المهرجان حتى 8 نوفمبر 2019، حيث سيقدم أجواء إندونيسيا من خلال تخصصاتها الغذائية ، والحكمة المحلية للشعب الإندونيسي من خلال طعامهم، " كما تعلمون ، كل طعام له قصته الخاصة. يمثل كل طبق الصفات المحددة للبيئة الطبيعية والحضرية ، والعلاقات الاجتماعية ، والحياة اليومية ، والعطلات المحلية." على حد تعبير السفير.

      

افتتاح اسبوع المطبخ الاندونيسى
افتتاح اسبوع المطبخ الاندونيسى


                                                                                                                                                 

 

وقال "يقول المثل القديم: تناول الطعام لتعيش ، ولكن لا تعش لتناول الطعام. ولكن يجب أن أقول ، أنت لا تعيش حياتك حقًا ، دون تذوق المأكولات الإندونيسية مرة واحدة على الأقل."

جانب من افتتاح اسبوع الطبخ
جانب من افتتاح اسبوع الطبخ


 

وأعرب عن شكره  للشيف أجوس هيرماوان والشيف هندري يوسوا ، اللذين قطعتا شوطاً طويلاً لجلب الأذواق والنكهات الإندونيسية خلال أسبوع الطبخ الإندونيسي في القاهرة.

أطباق الحلوى
أطباق الحلوى

 

الأطعمة الاندونيسية
الأطعمة الاندونيسية

 

السفير الاندونيسى بالقاهرة حلمى فوزى
السفير الاندونيسى بالقاهرة حلمى فوزى

 

ساتيه
ساتيه


 

 


اسبوع الطبخ الاندونيسى

السفير الاندونيسى

حلمى فوزى

المأكولات الاندونيسية

ميشلان

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