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اليوم.. جامعة القاهرة تحتفل بتكريم علمائها أصحاب البحوث المنشورة دوليًا

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 08:00 ص
اليوم.. جامعة القاهرة تحتفل بتكريم علمائها أصحاب البحوث المنشورة دوليًا جامعة القاهرة
كتب محمد صبحى

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تنظم جامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، احتفالية "النشر العلمى الدولى الإصدار 24" لتكريم أعضاء هيئة التدريس والباحثين بمختلف كليات ومعاهد الجامعة الذين نشروا بحوثهم في مجلات علمية دولية باسم جامعة القاهرة خلال عام 2018، وتوزيع مكافآت النشر الدولي وشهادات التقدير.
 
ومن المقرر أن تنعقد الاحتفالية ظهر اليوم الإثنين ، بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة، بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والباحثين.
 
وكان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، أكد أن الجامعة حققت تفوقًا على نفسها في النشر الدولي عام 2018 مقارنة بعام 2017؛ حيث بلغ عدد الأبحاث المنشورة باسم جامعة القاهرة في المجلات الدولية 2636 بحثًا بزيادة 299 بحثًا وبنسبة زيادة 13%.
 
وذكر الدكتور الخشت، أن الجامعة تسعى لتوفير البيئة الداعمة للباحثين للنهوض بعملية البحث العلمي والنشر الدولي، الذي يُعد من أولويات الجامعة، موضحًا أن الجامعة اهتمت بتيسير سبل النشر في المجلات العلمية المحلية والدولية المرموقة، ومشيرًا إلى أن هذه الإجراءات نتج عنها تطور مستمر وزيادة ملحوظة في معدلات النشر العلمى الدولى باسم جامعة القاهرة.
 
 

جامعه القاهره

محمد عثمان الخشت

الابحاث الدولية

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