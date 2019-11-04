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المشدد 10 سنوات لعاطل بتهمة السرقة بالإكراه فى السلام

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 05:55 م
المشدد 10 سنوات لعاطل بتهمة السرقة بالإكراه فى السلام محكمة - أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، اليوم بمعاقبة عاطل

بالسجن المشدد

10 سنوات لاتهامه بالسرقه بالاكراه، فى السلام

كشفت تحقيقات النيابة، قيام المتهم حامد.م  35 سنة، بالتخصص فى سرقة المواطنين بالإكراه تحت تهديد السلاح، حيث تم ضبطه، أثناء محاولة هروبه مستقلا دراجة بخارية " موتسكل "، وذلك عقب قيامه بسرقة هاتف محمول وحقيبة يد من عامل بالإكراه فى منطقة السلام، بعد أن استغل مرور المجنى عليها من أحد شوارع المنطقة خالى من الماره، أثناء قيامه بنقل بضاعة خاصة بعمله " أدوات كهربائية "، وقام بإشهار سلاح أبيض كان بحوزته " مطواة "، مهددا المجنى عليه لإجباره على إعطائه متعلقاته الشخصية، وفرا هاربا فور استيلائه على المسروقات.
 
البداية كانت أثناء مرور ضباط مباحث قسم شرطة السلام، وبصحبتهم قوة شرطية، لتفقد الحالة الأمنية بالمنطقة، فتنامى إلى سمعتهم صوت استغاثة، على الفور توجهوا إلى مكان الاستغاثة، وتبين أن المستغيث شخص فى العقد الرابع من العر يدعى " سامى.ع" عامل فى حالة ذغر، وبسؤاله عن سبب استغاثته أفاد بتعرضه للسرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح من قبل شخص مجهول، وفرا هاربا.
 
وبتكثيف التحريات، وتعقب خط سير المتهم، تمكن ضباط مباحث قسم السلام، وبصحبتهم القوة الأمنية المرافقة لهم، من ضبط المتهم أثناء قيادته دراجة بخارية بدون أوراق وبحوزته المسروقات، تم أقتيادته لقسم الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة معه.
 
وتبين من تحقيقات النيابة أيضا، أن المتهم أتخذ من دائرة القسم مكانا له للقيام بأعماله الإجرامية لسرقة المواطنين بالإكراه، حيث تبين أيضا قام بسرقة عدد كبير من ضحاياه تحت تهديد السلاح، وأنه استغل ذلك الطريق فى تحقيق مبالغ مالية غير مشروعة.
 
عقب انتهاء التحقيقات معه، أحالته النيابة العامة لمحكمة الجنايات، التى أصدرت ضده حكمها بالسجن المشدد 10 سنوات بتهمة السرقة بالإكراه، وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص.
 
 
 

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قسم السلام

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