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المدير العام للإيسيسكو يلتقى وزير الخارجية السعودى لبحث أوجه التعاون

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 07:05 م
المدير العام للإيسيسكو يلتقى وزير الخارجية السعودى لبحث أوجه التعاون جانب من اللقاء
كتب لؤى على

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بحث الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، مع الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودى، أوجه التعاون بين المنظمة والمملكة العربية السعودية، واستعرض ما تقوم به الإيسيسكو من أنشطة، وبرامجها المستقبلية فى إطار الرؤية والاستراتيجية الجديدة، التى تجعل منها مركز إشعاع حضارى لدول العالم الإسلامى وغيرها من دول العالم.
 
جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية السعودى بالرياض اليوم المدير العام للإيسيسكو، والذى قدم التهنئة للوزير على ثقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وتعيينه بهذا المنصب.
 
كما تم خلال اللقاء استعراض الاهتمام والدعم الكبيرين من جانب المملكة لجهود الإيسيسكو فى مجالات عملها بالتربية والعلوم والثقافة.
 
 

إيسيسكو

وزير الخارجية السعودى

سالم بن محمد المالك

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