المباحث الفيدرالية تحبط هجوم إرهابى على معبد يهودى فى كولورادو

كتب- هاشم الفخرانى

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية النقاب عن أن مكتب التحقيقات الفيدرالي بالولايات المتحدة أحبط هجومًا بالقنابل على كنيس يهودي في كولورادو، عبر شاب فى منتصف العشرينيات كان يكتب عبارات مسيئة لليهود فى الولايات المتحدة، حيث ينتمى لمنظمة تفوق البيض.

وأشارت الوكالة الفيدرالية الأمريكية أن المشتبه به "ريتشارد هولزر" البالغ من العمر 27 عامًا، كان يعتزم تفجير العبوات الناسفة في معبد إيمانويل في بويبلو، كولورادو في صلاة لليهود فى الاول من نوفمبر الجارى.

وأشار مكتب التحقيقات إلى أنه وجد بحوزة المشتبه به صورا ورسائل نصية على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي وعبر من خلالها على شن هجوم على اليهود بكولورادو.

وألقت السلطات الأمريكية القبض على هولزر خلال استعداده لتنفيذ العملية الإرهابية ، وبعد إلقاء القبض على المشتبه به، اعترف هولزر لمكتب التحقيقات الفيدرالي بأنه كان يخطط لاستخدام القنابل والديناميت فائق القوة التدميرية في معبد إيمانويل في كولورادو، قائلاً إن اليهود كانوا سرطانًا في المجتمع.

وتبين في رسالة مؤرخة بتاريخ 12مايو الماضى، أرسلها هولزر إلى صديق له على الفيسبوك جاء فيها " أنا فقط سأموت بالانتحار أو بواسطة شرطي، لذا سأذهب لإحداث تبادل لإطلاق النار لكي أموت في العملية".

وكتب هولزر في رسالة أخرى في 3 سبتمبر المنصرم "أتمنى حدوث الهولوكوست حقًا، يجب أن يموتوا".