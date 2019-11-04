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اللجنة العامة للبرلمان توافق على إعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 11:43 ص
اللجنة العامة للبرلمان توافق على إعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر اللجنة العامة - مجلس النواب
كتبت : نورا فخرى

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وافقت اللجنة العامة لمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال اجتماعها اليوم الإثنين، على قرار رئيس الجمهورية رقم (555 ) لسنة 2019، بإعلان حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد الموافق 27 أكتوبر2019  
 
وكان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، قد ألقى بياناً خلال الجلسة العامة أمس الأحد، أنه فى ضوء الظروف التي تمر بها مصر فى المرحلة الراهنة داخليًا وإقليميًا، فقد قرر مجلس الوزراء بكامل هيئته الموافقة على إعلان حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد الموافق 27 أكتوبر2019 وذلك على النحو الوارد بقرار رئيس الجمهورية.
 
وأضاف مدبولى، أن الحكومة تجدد التزامها بألا يتم استخدام التدابير الاستثنائية إلا بالقدر الذى يضمن التوازن بين حماية الحريات العامة ومتطلبات الأمن القومى.
 
 
 

مجلس النواب

علي عبد العال

اليوم السابع بلس

اعلان حالة الطوارئ

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