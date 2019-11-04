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اللجنة الأمنية الإماراتية السعودية تبحث تعزيز التعاون المشترك

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 09:00 ص
اللجنة الأمنية الإماراتية السعودية تبحث تعزيز التعاون المشترك الفريق سيف عبدالله الشعفار وكيل وزارة الداخلية الإماراتية
وكالات الأنباء

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عقدت اللجنة الأمنية المشتركة الإماراتية السعودية، اجتماعها الخامس لتعزيز التعاون المشترك فى المجالات الأمنية بين البلدين الشقيقين.

وحسب وكالة أنباء الإمارات، ترأس وفد الدولة فى الاجتماع - الذى عقد في المملكة العربية السعودية - الفريق سيف عبدالله الشعفار وكيل وزارة الداخلية، فيما ترأس الجانب السعودى الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود نائب وزير الداخلية.

تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات وبنود جدول الأعمال المتضمن آخر ما توصلت إليه الفرق الفنية المتخصصة المشتركة في مراحل تنفيذ المبادرات والمشاريع الثنائية بين البلدين إلى جانب الوقوف على المستجدات كافة فيما يتعلق عمل اللجنة المشتركة.

حضر الاجتماع من الجانب الإماراتى، اللواء منصور أحمد الظاهرى مدير عام الهوية فى الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والعميد حمد عجلان العميمي مدير عام الشرطة الجنائية الاتحادية، والعميد حسين أحمد الحارثي مدير عام الخدمات الإلكترونية والاتصالات في وزارة الداخلية، والعميد أحمد عبدالله الشحي من القيادة العامة لشرطة أبوظبي وعدد من الضباط من أعضاء اللجنة الأمنية المشتركة.

 


الامارات

السعودية

الفرق الفنية

المملكة العربية السعودية

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