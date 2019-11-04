سوبر كورة
Ads
الإثنين، 04 نوفمبر 2019 04:47 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

القوى العاملة: ندوة تعريفية باتفاقية القضاء على العنف والتحرش فى أماكن العمل

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 03:21 م
القوى العاملة: ندوة تعريفية باتفاقية القضاء على العنف والتحرش فى أماكن العمل وزارة القوى العاملة
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نظمت وزارة القوى العاملة، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، ندوة تعريفية حول الاتفاقية رقم 190، وكذلك التوصية رقم 206، الخاصة بالقضاء على العنف والتحرش فى مكان العمل، واللتين تمت صياغتهما بمؤتمر العمل الدولى فى دورته الثامنة بعد المائة فى يونيو الماضى بجنيف.

وتم عرض شرحًا توضيحيًا للمبادئ الأساسية للاتفاقية، وبيان أنه من حق كل فرد أن يعيش في عالم خالٍ من العنف والتحرش، لتشكيل مستقبل عمل قائم على الكرامة والاحترام، واعتماد نهج شامل ومتكامل ومناسب للنوع الاجتماعى، فضلًا عن التعرف على الأدوار والوظائف المختلفة والمتكاملة للحكومات وأصحاب العمل والعمال، بالإضافة إلى احترام وتعزيز وإعمال المبادئ الأساسية فى العمل وتعزيز العمل اللائق.

وتمت خلال الندوة المناقشة الفعالة حول البنود الرئيسية فى الاتفاقية والتوصية للوصول إلى أفضل وأنجح سبل التطبيق، مع بيان أضرار استخدام العنف والتحرش فى أماكن العمل التى تؤثر سلبًا على صحة الشخص وكرامته، ومن شأنها أن تمنع الأشخاص وتحديدًا النساء من الوصول إلى سوق العمل والبقاء والتقدم فيه.

وتناولت الندوة سبل المعالجة الفعالة لهذه الظاهرة من خلال أسس الوقاية والحماية التى تنص عليها الاتفاقية والتوصية، بالإضافة إلى التوجيه والتدريب ورفع مستوى التوعية بأهمية القضاء على العنف والتحرش فى بيئة العمل من خلال برامج تعالج العوامل التى تزيد من احتمال العنف والتحرش فى عالم العمل.

حضر الندوة من جانب مكتب المنظمة بالقاهرة كل من : كون كومبير خبير معايير العمل الدولية، وإيناس العيارى مدير مشروع العمل اللائق للمرأة فى مصر وتونس، وسامية أرشيلا، سارة صبرى مدير البرامج بالمنظمة.

من جانب الوزارة آمال عبد الموجود رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية، وإيهاب عبد العاطي المستشار القانونى للوزير، وممثلو الإدارات المعنية بالوزارة، ومديريات القوى العاملة بالقاهرة الكبرى "القاهرة والجيزة والقليوبية".

 


القوى العامله

وزاره القوى العامله

التحرش

العنف فى العمل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مصر تقفز 90 مركزا فى الترتيب العالمى لمؤشر جودة الطرق خلال 5 سنوات..إنفوجراف

مصر تقفز 90 مركزا فى الترتيب العالمى لمؤشر جودة الطرق خلال 5 سنوات..إنفوجراف

بعد ما يقرب من شهر ونصف على إعلان الإفلاس.. "توماس كوك" تعود للحياة من الصين.. شركة صينية تستحوذ على العلامة التجارية بـ12 مليون يورو.. ولأول مرة يخرج الاسم العملاق من بريطانيا.. وخبير: الصينيون قادمون

بعد ما يقرب من شهر ونصف على إعلان الإفلاس.. "توماس كوك" تعود للحياة من الصين.. شركة صينية تستحوذ على العلامة التجارية بـ12 مليون يورو.. ولأول مرة يخرج الاسم العملاق من بريطانيا.. وخبير: الصينيون قادمون

دعوى مستعجلة لإسقاط الجنسية المصرية عن العناصر الإخوانية الهاربة بتركيا

دعوى مستعجلة لإسقاط الجنسية المصرية عن العناصر الإخوانية الهاربة بتركيا

ليجانيس الإسباني يعلن تعاقده مع خافيير اجيري رسميا

ليجانيس الإسباني يعلن تعاقده مع خافيير اجيري رسميا

فيديو جراف.. ماذا قدم "كهربا" قبل فتح باب عودته للزمالك؟

فيديو جراف.. ماذا قدم "كهربا" قبل فتح باب عودته للزمالك؟

قصة الأسد المختفى بالبرلمان.. ومسئول للنواب: 3 ساعات وهنجيبه.. فيديو

قصة الأسد المختفى بالبرلمان.. ومسئول للنواب: 3 ساعات وهنجيبه.. فيديو

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 4-11-2019

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 4-11-2019

سوبر كورة.. الأهلي "ثابت" والزمالك "هابط" فى التصنيف العالمى

سوبر كورة.. الأهلي "ثابت" والزمالك "هابط" فى التصنيف العالمى

فى عيد الحب المصرى.. "مصطفى" لزوجته: دمتِ لى نعمة

فى عيد الحب المصرى.. "مصطفى" لزوجته: دمتِ لى نعمة

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج لـ4.4 مليار دولار خلال شهرين

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج لـ4.4 مليار دولار خلال شهرين

ريما وعادتها اللئيمة.. إخوانى هارب يشكك فى الشعراوى:كان بيقول أحاديث ضعيفة

ريما وعادتها اللئيمة.. إخوانى هارب يشكك فى الشعراوى:كان بيقول أحاديث ضعيفة

توماس كوك تعود للحياة من شنغهاى.. شركة صينية تستحوذ على العلامة التجارية

توماس كوك تعود للحياة من شنغهاى.. شركة صينية تستحوذ على العلامة التجارية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة