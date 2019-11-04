القوى العاملة: حل مشكلة 3 عمال مصرىين ونقل كفالتهم بالسعودية

كتب محمود راغب

أعلن وزير القوى العاملة أن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية نجح فى نقل كفالة 3 عمال مصريين وتجديد إقامتهم على نفقاتهم الخاصة، بعد زوال الأسباب، فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحل مشاكلها.

وكان وزير القوى العاملة قد كلف مكتب التمثيل العمالى بجدة التدخل لحل مشكلة المواطنين المصريين: "ح.أ.أ"، و"ع.م.د"، "وع.ر.أ" الذين يعملون بإحدى شركات المنتجات الغذائية لنقل كفالتهم بعد تجديد إقامتهم على نفقاتهم خارجية الخاصة، حيث يرفض صاحب العمل نقل الكفالة نظراً لوجود مديونيات خارجية لدى بعض المتاجر وصعوبة قيام غيرهم بتحصيلها.

وبالتواصل مع المستشار العمالى بجدة عثمان رمضان للوقوف على مدى التقدم الذى تم لحل مشكلة المواطنين، أشار إلي أنه قام بمقابلة صاحب العمل "ح .غ " للتعرف علي أسباب عدم الموافقة وفقا للاتفاق السابق مع المصريين الثلاثة، فذكر بأنهم لديهم مديونيات خارجية لدى بعض المتاجر وصعوبة قيام غيرهم بتحصيلها.

وتواصل مكتب التمثيل العمالى مع كافة العملاء الذين لديهم مستحقات وفقا لمستخلصات البضاعة لسرعة توريد المبالغ، وعلى مدى 5 أسابيع من المتابعة مع المواطنين ومسئولى المتاجر تم تصفية جميع المديونيات وتم نقل كفالتهم.