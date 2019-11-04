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القوافل الطبية بجامعة القناة تعالج 680 حالة بقرية الجزيرة الخضراء بالإسماعيلية

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 07:50 م
القوافل الطبية بجامعة القناة تعالج 680 حالة بقرية الجزيرة الخضراء بالإسماعيلية جانب من القافلة
الإسماعيلية – جمال حراجى

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استأنفت اليوم القوافل الطبية لجامعة قناة السويس أعمالها تحت رعاية الدكتورطارق راشد رحمى رئيس الجامعة وإشراف عام الدكتورعاطف ابوالنورالمشرف العام على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وقامت القافلة اليوم بزيارة قرية الجزيرة الخضراء بمركز ومدينة التل الكبير، وتم علاج 680 حاله، حيث يقطن قرية الجزيرة الخضراء 8840 نسمة موزعة على 28 تابع سكنى

وقد قامت القافلة بالكشف الطبى فى جميع التخصصات الطبية والصيدلة وطب الأسنان والتمريض.

كما نظمت القافلة ندوة تثقيفية صحية حول كيفية التعامل مع ارتفاع درجة الحرارة عند الأطفال بالمنزل والإسعافات الأولية وطرق التغذية السليمة للأمهات أثناء الحمل والرضاعة.

أشرف على القافلة عمروكشك مدير إدارة المشروعات البيئية بجامعة قناة السويس، والمهندسة وفاء أمام مدير إدارة القوافل.

 

 

 


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