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القبض على صاحب مصنع أحذية رياضية مقلدة فى منطقة الوايلى

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 01:26 م
القبض على صاحب مصنع أحذية رياضية مقلدة فى منطقة الوايلى أحذية رياضية- أرشيفية
كتب ـ عبد الرحمن سيد – هدى أبو بكر

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نجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء محمد منصور مدير الأمن، فى القبض على صاحب مصنع أحذية رياضية مجهولة المصدر فى الوايلى، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا بضبط المسئول عن مصنع أحذية رياضية بدائرة قسم شرطة الوايلى، لإدارته المصنع "بدون ترخيص" واستغلاله فى تصنيع الأحذية الرياضية من خامات رديئة ومجهولة المصدر مُستخدماً علامات تجارية مقلدة مُدخلاً الغش على جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

 وعثر بداخل المصنع على ( 8,750  طن كسر بلاستيك – 201,000 قطعة مستلزمات أحذية رياضية - 19600 حذاء رياضى - 2000 بكرة شريط تيله - 12500 متر جلد إسكاى - 3500  قطعة مصنوعات جلديه ،5 ماكينات " حقن ، خياطه ، كسارة) ،وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

 

 


مباحث القاهرة

مصنع احذية

الوايلى

علامات تجارية

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