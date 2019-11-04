العصار يفتتح وحدات صحية جديدة بالمركز الطبى التخصصى للإنتاج الحربى

كتب ــ زكى القاضى

فى إطار اهتمام الدولة والرئيس عبد الفتاح السيسى، بتطوير منظومة الرعاية الصحة للمواطنين، أفتتح الدكتور محمد سعيد العصار ، وزير الدولة للإنتاج الحربي عدد (4) وحدات للرعاية الصحية داخل المركز الطبي التخصصى التابع لوزارة الإنتاج الحربي بحلوان، وذلك بحضور قادة القوات المسلحة بالوحدات والمستشفيات العسكرية وعدد من أساتذة الجامعات والأطباء بكليات الطب المختلفة وعميد كلية الطب بحلوان ، ومدير عام الزمالة المصرية ورئيس الإدارة المركزية للخدمات الطبية بوزارة الصحة وعدد من قيادات وزارة الإنتاج الحربى.

شملت الافتتاحات ( وحدة جديدة للرنين المغناطيسي مدعمة بأحدث جهاز رنين مغناطيسى بمصر ، ووحدة جديدة لصحة المرأة و المناعة وهى مدعمة بجهازين "ماموجراف، وسونار"وعيادات للكشف عن أورام الثدى وعيادات لتنظيم الأسرة، وكذا تجديد ورفع كفاءة وحدة الغسيل الكلوى لتضم 28 جهازا للغسيل الكلوى بدلاً من 14 جهاز مدعمين بأحدث كراسي للغسيل بدلاً من الأسّرة بخلاف وجود جهازين للغسيل الكلوى بوحدة الرعاية المركزة بالمركز، إلى جانب افتتاح مبنى إدارى جديد يضم "مكاتب إدارية ، مخازن ، أرشيف " فى ظل التوسعات التى يقوم بها المركز).

وخلال الافتتاح تم استعراض العديد من أعمال التطوير التى تمت بالمركز الطبى خلال هذا العام ومن بينها تجديد وحدة الأطفال المبتسرين وزيادة عدد الأسّرة الخاصة برعاية الأطفال وإمدادها بعدد (3) جهاز تنفس صناعى وعدد (2) جهاز تدفئة أطفال ، مع استخدام أجهزة حديثة للتعقيم وتم تجديد ورفع كفاءة غرف المرضى والنزلاء.

وتم التأكيد خلال الافتتاح على أن ما أٌَُتخذ من إجراءات لتجديد ورفع كفاءة الوحدات الصحية بالمركز الطبي التابع للوزارة يأتى فى إطار اهتمام "الإنتاج الحربي" بتوفير الرعاية الصحية والخدمات الطبية المميزة للمواطنين والعاملين بالإنتاج الحربي وأسرهم وفى إطار المشاركة فى دعم المبادرات التى تطلقها وزارة الصحة والسكان مثل مبادرة " 100 مليون صحة" و" صحة المرأة "، وقد تم الإشارة إلى أن المركز الطبي يقدم الخدمات الطبية للمواطنين بأسعار مميزة فى متناول الجميع ويقدمها فريق من الاستشاريين والأطباء من كليات الطب بجامعات القاهرة وعين شمس والأزهر والقوات المسلحة وذلك لضمان خدمة طبية على أعلى مستوى.

كما يقدم المركز أسعار مخفضة للعاملين بوزارة الإنتاج الحربي وشركاتها ووحداتها المختلفة والمحالين للتقاعد وأسرهم وتصل نسبة استقبال المرضى من العاملين وأسرهم ما يقرب من الـ77 ألف متردد سنوياً ، كما تتراوح نسب العمليات التى يقوم بها المركز شهرياً بين 450:400 عملية فى مختلف التخصصات، وهناك عيادات خارجية فى مختلف التخصصات تعمل طوال أيام الأسبوع على فترتين مسائية وصباحية و يتم الإعداد والتجهيز لإدراج فترة ليلية مستقبلاً.