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السيسي يشكر ترامب هاتفيًا على رعاية الولايات المتحدة لمفاوضات سد النهضة

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 09:33 م
السيسي يشكر ترامب هاتفيًا على رعاية الولايات المتحدة لمفاوضات سد النهضة الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب - محمد الجالى

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أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، اتصالاً هاتفيًا بالرئيس الأمريكى دونالد ترامب، حيث تقدم الرئيس السيسي بالشكر والتقدير لنظيره الأمريكى على استضافة ورعاية الولايات المتحدة للمفاوضات الثلاثية الخاصة بسد النهضة. 

 

 


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