السيسي يشكر ترامب هاتفيًا على رعاية الولايات المتحدة لمفاوضات سد النهضة

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، اتصالاً هاتفيًا بالرئيس الأمريكى دونالد ترامب، حيث تقدم الرئيس السيسي بالشكر والتقدير لنظيره الأمريكى على استضافة ورعاية الولايات المتحدة للمفاوضات الثلاثية الخاصة بسد النهضة.
مشاركة
أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، اتصالاً هاتفيًا بالرئيس الأمريكى دونالد ترامب، حيث تقدم الرئيس السيسي بالشكر والتقدير لنظيره الأمريكى على استضافة ورعاية الولايات المتحدة للمفاوضات الثلاثية الخاصة بسد النهضة.
مشاركة
الموضوعات المتعلقة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة