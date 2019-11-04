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السيسى يوجه بمراعاة الالتزام الكامل بالجداول الزمنية المقررة لمشروعات الإسكان

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 06:08 م
السيسى يوجه بمراعاة الالتزام الكامل بالجداول الزمنية المقررة لمشروعات الإسكان الرئيس السيسي
كتب محمد الجالى

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اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الاثنين، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول استعراض خطط ومشروعات وزارة الإسكان، خاصةً ما يتعلق بالخطوات التنفيذية الإنشائية والجوانب المالية لعدد من المجتمعات العمرانية الجديدة الجارى تنفيذها على مستوى الجمهورية، وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة، بما فيها مشروعات المرافق الرئيسية بالعاصمة وأنشطة التطوير فى منطقة النهر الأخضر وحى المال والأعمال والمناطق السكنية.

ووجه الرئيس فى هذا الإطار بمراعاة الالتزام الكامل بالجداول الزمنية المقررة لتنفيذ تلك المشروعات، مع تطبيق أعلى معايير الجودة العالمية، وكذلك مراعاة التوازن فى مساحة وانتشار المشروعات العمرانية الجديدة فيما بين الأقاليم الرئيسية فى الرقعة الجغرافية للجمهورية.

وأضاف المتحدث الرسمى أن وزير الإسكان عرض كذلك الموقف التنفيذى لمشروعات مدن المنصورة الجديدة، وأسوان الجديدة، وغرب قنا، والفشن الجديدة، والعلمين الجديدة، بما فيها المدينة التراثية والمنطقة الترفيهية والحي اللاتيني بالمدينة، وكذا مشروع جامعة العلمين الدولية للعلوم والتكنولوجيا وجامعة لوزان السويسرية للفنادق، بالإضافة إلى مشروعى محور طريق الهضبة الغربية بأسيوط، ومحور المحمودية، واللذين سيضمان عدداً من المناطق التنموية والحضارية الجديدة.

كما استعرض الدكتور عاصم الجزار مستجدات مخطط تطوير القاهرة التاريخية بشكلٍ عام كمركز ثقافى وحضارى وسياحى، بما فيها تطوير مناطق مثلث ماسبيرو وعين الصيرة ومجرى العيون، فضلاً عن نتائج مشاركة مصر مؤخراً كدولة الشرف في المؤتمر العالمي لمجلس المباني شاهقة الارتفاع بشيكاغو، وذلك كبداية للإعلان والترويج عن مشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة بمختلف استخداماتها السكنية والإدارية والتجارية والخدمية.

 

 


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المنطقة الترفيهية

اليوم السابع بلس

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