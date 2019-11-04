السكة الحديد تعلن إصابة سائق قطار المنصورة فى رأسه بعد رشق صبيه كابينة القيادة

كتب رضا حبيشى

أعلنت الهيئة القومية لـ سكك حديد مصر فى بيان صادر عنها، اليوم، إصابة سائق قطار 339 اكسبريس القاهرة / المنصورة طريق الزقازيق، إثر قيام بعض الصبيه برشق القطار بالحجارة.

وقالت الهيئة فى البيان: "أثناء مسير قطار 339 اكسبريس القاهرة / المنصورة طريق الزقازيق ما بين محطتى ههيا – أبو كبير قام بعض الصبيه برشق القطار بالحجارة مما أدى الى إصابة عبد السلام صبرى قائد القطار فى راسه، وعلي الفور اصدر المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد توجيهاته بسرعه استدعاء سيارة إسعاف لنقل السائق للمستشفى وتعيين طاقم آخر على القطار لاستكمال الرحلة.

وأشار بيان الهيئة إلى أن مثل هذه السلوكيات السلبية تؤثر على حركة مسير القطارات وتحدث تلفيات بالوحدات المتحركة وأضرار بالركاب وطاقم القطار .

وتهيب الهيئة بالمواطنين من منطلق الحرص على المال العام والحفاظ على أرواح العاملين والركاب بالالتزام بتعليمات السكة الحديد، وعدم تعريض مسير القطارات لخطر الرشق بالحجارة أو آى فعل من شأنه الأضرار بحياة المواطنين .