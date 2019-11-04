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السفير الألماني يفتتح المقر الرئيسى لشركة بوهرنجر إنجلهايم في مصر

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 06:15 م
السفير الألماني يفتتح المقر الرئيسى لشركة بوهرنجر إنجلهايم في مصر لسفير الألماني في مصر السيد سيريل نان

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- حققت الشركة مبيعات بلغت حوالي 17.5 مليار يورو عالميًا بنهاية عام 2018.



-أنفقت الشركة العام الماضي 3.2 مليار يورو على البحث والتطوير ، أي ما يمثل 18.1% من صافي المبيعات عالميًا.

 

بحضور سيادة السفير الألماني في مصر السيد سيريل نان، أعلنت شركة بوهرنجر إنجلهايم، واحدة من أكبر شركات الصناعات والأبحاث الدوائية حول العالم في ألمانيا، عن تدشين المقر الجديد للشركة في مصر خلال مؤتمرها الصحفي الذي عُقد اليوم، بحضور نخبة من أعضاء المؤسسات والهيئات الطبية المحلية. وتباشر الشركة أعمالها الحالية من خلال مكتبها العلمي، حيث يشمل الإفتتاح أيضاً إشهار الكيان القانوني التجاري للشركة في مصر.

يعكس  مقر الشركة الإقليمي بمصر مدى قوة البنية التحتية للدولة، وسهولة ممارسة الأعمال، ومدى أهمية مصر على المستوى الإقليمي. تحتل شركة بوهرنجر إنجلهايم مكانة رائدة في مجال الابتكارات الدوائية في مصر منذ عام 1961،  الأمر الذي يعزز التزامها وقيمتها الاستراتيجية بتوفير كافة الإحتياجات في مجالي الأدوية البشرية والرعاية البيطرية.

المقر الرئيسى لشركة بوهرنجر إنجلهايم في مصر (1)

وفي تعليقه، قال ياسر فرغلي، المدير العام ورئيس قطاع الأدوية البشرية في مصر ومنطقة الشام والعراق وشمال شرق أفريقيا: "يعد إفتتاح مكتبنا الجديد والكيان القانوني الثاني فصلاً جديداً في رحلتنا في مصر، حيث باشرت بوهرنجر إنجلهايم أعمالها منذ عام 1961، مما يعكس تاريخ الشركة العريق في الرعاية الصحية المصرية، والتزامها بتلبية إحتياجات السوق المحلي. يتماشى الإفتتاح مع استراتيجية النمو المستمرة التي تشهدها الدولة، وذلك بتوفير منصة استراتيجية لتوسيع إمكانية توصيل ابتكاراتنا العلاجية في مجالي الرعاية الصحية البشرية والبيطرية. هذا وتعتزم الشركة إطلاق المزيد من المنتجات في مصر العام المقبل لاستكمال محفظتها الحالية."

المقر الرئيسى لشركة بوهرنجر إنجلهايم في مصر (2)

وأضاف فرغلي قائلاً، "تعتبر مصر سوقاً رئيسية على مستوى المنطقة، ومركزاً هاماً ضمن شبكتنا العالمية. نركز على توفير أفضل الممارسات العالمية والتوجهات الطبية المبتكرة وتعزيز إمكانيات البحث والتطوير، بهدف تلبية الاحتياجات المتنوعة في الدولة والمنطقة ككل. فنحن متفائلون بمستقبل واعد، ونتطلع إلى تعزيز نطاق التزامنا بتوجيه المزيد من الحلول المبتكرة في مجالات العلاج الرئيسية، والاستمرار في تطوير دورنا الريادي في مجال الصحة البيطرية عبر التحول إلى مركزاً للتميز في مصر والمنطقة على نطاق واسع."

المقر الرئيسى لشركة بوهرنجر إنجلهايم في مصر (3)

وتعتبر حملة "مبادرة الملائكة للسكتة الدماغية" Angels،  أبرز إنجازات بوهرنجر إنجلهايم في مصر، والتي تسعى إلى النهوض بجودة الخدمات التي تقدمها مراكز السكتة الدماغية. وتعاونًا مع المجتمع الطبي المحلي، تهدف المبادرة إلى بناء شبكة تضم 500 مركزاً على الأقل لعلاج السكتة الدماغية، مما يحسّن بروتوكولات إدارة الرعاية الصحية وبالتالي إنقاذ حياة المرضى السكتة الدماغية على مستوى الجمهورية.

وتعزيزاً لأهمية رفع مستوى التوعية، تعمل بوهرنجر إنجلهايم على تيسير مبادرات رئيسية من بينها برنامج للتوعية الوطنية تشمل شخصيات طبية واجتماعية بارزة، فضلاً عن دعم تدريب فريق الإسعاف، وسد الفجوة المعرفية عبر التعاون مع الجامعات، وتسليط الضوء على أبرز الابتكارات في مجال علاج السكتة الدماغية.

جدير بالذكر أن الشركة لديها الكثير من الإنجازات في مجال الأدوية البشرية، حيث تتمتع بمكانة متميزة تستطيع من خلالها تقديم كافة الحلول الطبية المبتكرة في مجالات عديدة تتضمن أمراض السكري من النوع الثاني، وامراض القلب والأوعية الدموية، وعلاج السكتة الدماغية، وارتفاع ضغط الدم، وأمراض الجهاز التنفسي.

أما فى مجال الصحة البيطرية، تلبي الشركة أكثر من 11% من احتياجات السوق المصرية من اللقاحات والحلول والادوية البيطرية مع التركيز بشكل خاص على قطاع الدواجن والمواشي والحيوانات الأليفة، والصحة البيطرية العامة.

وفي مجال البحث والتطوير، تواصل الشركة التركيز على توفير منهجية شاملة لعلاج مرض السكري من النوع الثاني، وتعزيز الوصول إلى الابتكارات الرئيسية التي توثق سبل الحماية من أمراض القلب والأوعية الدموية، وتقلص احتمالات الإصابة بأمراض القلب للذين يعانون من مرض السكري من النوع الثاني.

المقر الرئيسى لشركة بوهرنجر إنجلهايم في مصر (4)

وانطلاقاً من ريادتها في مجال الصحة البيطرية، طرحت بوهرنجر إنجلهايم ابتكارات رئيسية ومناهج تدريب هامة لتعزيز المعرفة حول سبل التعامل مع اللقاحات وتخزينها، وإعدادها وتطبيقها، فضلاً عن حلول وتطبيقات محلية رئيسية. وقامت الشركة بإطلاق جهاز التطعيم والتحصين في المفاقس كمبادرة استراتيجية لتعزيز أعمالها المعنية بالدواجن في مصر.

حضر الإفتتاح العديد من ممثلي المؤسسات والهيئات الطبية المحلية، ومن ضمنهم شركة بولي فارم، وهم وكلاء بوهرنجر إنجلهايم في قطاع الأدوية البشرية، إلى جانب الموزّعين المحليين وهم الشركة المتحدة للتجارة والتوزيع والشركة المصرية لتجارة الأدوية، بالإضافة إلى شركة فارما أوفر سيز. وحضر وكلاء الشركة لقطاع الصحة البيطرية وهم مجموعة آي إف تي وعدداً من كبار الضيوف.

 

 

 


سفير المانيا

بوهرنجر إنجلهايم

مصر

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